Ahora, hace tan solo unas horas, Darío ha confirmado que hace unos días decidió romper con Sandra: "Ya no estamos juntos, lo hemos dejado". Después de haberlo intentado, ha compartido que no podía sostener más la situación porque se sentía confundido: "Me pesaba mucho el pasado y es lo que me ha hecho tomar esta decisión. Es algo que he perdonado, pero que no he olvidado", ha lamentado.