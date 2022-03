Este martes la Telecinco había preparado una programación especial para celebrar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, 'El 8M de la Jurado', en el que emitiría una alfombra roja del concierto organizado para homenajear a Rocío Jurado y planificado por su hija, Rocío Carrasco. No obstante, el día anterior la cadena decidió cancelar este especial y, en su lugar estrenar un nuevo programa dedicado a la crisis bélica ucraniana, 'Ucrania, esto no se podrá olvidar'.

Uno de los rostros más conocidos de toda la historia de Mediaset, la periodista Mercedes Milá, iba a volver a la pantalla con el evento del 8M después de haber estado casi cinco años alejada de las cámaras. Sin embargo, el grupo no quiso dejar pasar la oportunidad de tener a Milá frente al micrófono, y encontró la manera de cederle un espacio entrando en directo en 'Sálvame'.

Los fans de la que fue durante muchos años presentadora de Gran Hermano no tardaron en reaccionar ante su aparición en redes sociales: "Mercedes Milá, ¿vuelve a Telecinco? ¿La veremos en un futuro en la cadena de Mediaset?", se preguntaba un seguidor del programa. Nada más entrar en directo Milá no quiso olvidarse de saludar como es debido: "Qué le pasa a todo ese público, que le echo muchísimo de menos", a lo que Jorge Javier Vázquez le respondía: "Mercedes, esto te va a encantar, bienvenida a Mediaset".

🔴 Mercedes Milá, ¿vuelve a Telecinco? ¿La veremos en un futuro en la cadena de Mediaset?



| #YoVeoSalvame pic.twitter.com/rR5jB1A6vr — Alex Fernández (@alexfdz24) 8 de marzo de 2022

Jorge Javier le preguntaba a la presentadora que estaba con Milá: "Isabel, ¿te parece que empecemos por esta leyenda viva de la comunicación audiovisual española?", a lo que Milá, lejos de sentirse alagada, respondía con tono amigable: "Yo no soy leyenda, galería del coleccionista, que te voy a dar eh". Además, Mercedes aprovechó para lanzar una cuestión comprometida al presentador de 'Sálvame', a la que él no respondió: "Te advierto que ayer le pregunté a nuestro jefe que qué te pasaba porque me habían llegado informaciones de que te ibas del grupo"

Mercedes Milá es lo más grande que ha pasado por Mediaset #yoveosálvame pic.twitter.com/M141uqyUG6 — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) 8 de marzo de 2022

Finalmente la periodista aprovechó su aparición en televisión para cargar contra algunos de los despidos de Mediaset: "A mí lo único que me importa es que han sacado a la calle a tres satras, de las cuales una era mí sastra. Esto lo encuentro intolerable, y lo digo muy en serio". Jorge Javier, lejos de quitarle la razón, le apoya en su crítica: "La verdad es que yo también voy a echar muchísimo de menos a Maribel, Toñi y Begoña. Y ya que nos metemos, son decisiones que yo tampoco acabo de comprender", asegura.