Tania Medina, de 'La isla de las Tentaciones', parece haberse distanciado de sus compañeras de villa, Rosario, Sandra, Gal·la y Zoe: "Con las chicas de la isla no me pasa nada. Puedo tener más o menos feeling con cada una, pero eso no significa ni que me caigan mal, ni que tenga ningún problema con ellas", aclara. Pese a que ella asegura que no han discutido ni han tenido ningún problema concreto, no niega que la relación se haya enfriado.

Además, ha compartido que se siente bastante disgustada porque, según ella, la de Elche ha dicho públicamente que Tania le cae mal: "Hay cosas que no entiendo... hay gente que dice que ahora le caigo mal. Yo no me voy a comer por ahí, ni de fiesta, ni de risas, ni hablo de cosas íntimas con una persona que me cae mal". A continuación ha aclarado que para ella Rosario, después de esto, es una persona hipócrita. Ante la relación que están manteniendo Rosario y Stiven, su tentador en República Dominicana y con quien mantuvo un romance cuando acabó el reality, la canaria se explica de forma "clara y sencillita", como dice ella: "Yo he apostado por el amor. A día de hoy lo sigo intentando con Alejandro porque estoy enamorada, él está muy enamorado de mí y estamos muy bien ahora mismo. Lo que quiero decir con esto es que apostar por el amor es un acierto, y si se están formando parejas nuevas yo me alegro por ellos. Para nada me molesta y lo digo con todo mi corazón". No obstante, después de esas palabras Tania añade que ahora entiende "muchas cosas", pero que tampoco las va a criticar porque si han actuado de una determinada forma en el pasado por lo que sentían, no le da importancia.