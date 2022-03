Gal·la Mora, participante de la cuarta edición de 'La Isla de las Tentaciones', ha sido una de las personas que más ha cambiado físicamente tras su paso por República Dominicana. Respecto a esta metamorfosis, tiene tanto partidarios como detractores, es decir, quieres dicen que luce muchísimo mejor o quienes piensan que, quizás se ha pasado. Ella ha explicado que se siente fenomenal consigo misma, y ha mostrado, con imágenes todo su cambio físico: "Me ha costado meses llegar hasta donde estoy ahora, y he pensado en contaros todos los cambios físicos que he experimentado".

El primer cambio físico del que ha querido hablar ha sido de su operación de pecho: "Yo tenía un pecho muy bonito, pero era pequeño. No me creaba inseguridad ni complejo, pero si podía mejorarlo, ¿por qué no iba a hacerlo?" No obstante, Gal·la intenta concienciar a las mujeres, sobre todo a las más jóvenes, de que le operación de pecho tiene que ser una idea meditada y no impulsiva. "Hace tres meses que me he operado y lo que empiezo a sentir es que ya no tengo dos 'bolas', ahora tengo una forma más natural. Si una persona que no me conoce nada me viera, considero que no pensaría que me he operado el pecho", opina orgullosa.

También ha hecho hincapié en que está muy contenta con la cicatrización del postoperatorio: "Me operé por el pezón y las cicatrices son mínimas. Además, estoy echándome aceite de rosa mosqueta para que se me noten lo menos posible. La verdad es que me siento muy contenta con el resultado, no creía que me iba a gustar tanto", asegura.

El siguiente cambio físico del que habla es sobre su pelo. Cuenta que ella, pese a que su color natural es castaño oscuro, lleva mucho tiempo tiñéndose de rubio. Y no solo ha llevado el pelo de color rubio, sino también negro y pelirrojo. Sin embargo, según su opinión, el cambio más radical de su melena tiene que ver con las extensiones que lleva: "Ahora lo que se me nota es que tengo el pelo más largo, y es que llevo extensiones y me encantan".

Cuando se dispone a hablar sobre uno de sus retoques estéticos más polémicos, la inyección de ácido hialurónico en los labios, la influencer se muestra un tanto enfadada con los comentarios que recibe al respecto: "Los labios... este tema me molesta un poco porque la gran mayoría de mis comentarios y mensajes directos son para decirme que me he pasado, que parezco Carmen de Mairena".

Sin embargo, haciendo caso omiso a las opiniones de la gente, expresa su satisfacción con el resultado de sus labios: "Ahora mismo llevo un vial en el labio de arriba y otro en el de abajo, y me encantan mis labios. Llevaba cuatro años poniéndome ácido hialurónico, pero nunca había conseguido el efecto que tengo ahora. He de decir que las personas que me ven en persona me dicen que en vídeos, en redes o en la televisión parece que los tenga tres veces más grandes", resalta.

Gal·la ha compartido que muchas personas le atribuyen retoques u operaciones estética a las que asegura que no se ha sometido: "Ni llevo pómulos, ni me he tocado la nariz nunca, ni me he hecho una bichectomía. Lo único que llevo son los labios y el pecho", aclara.

La de Castellón cuenta que su estilo a la hora de vestir también ha cambiado y que a día de hoy se preocupa mucho más por ir arreglada: "Mi estilo de ropa también ha cambiado. Cuando conocí a Nico me dejé, me dejé muchísimo. No le daba importancia in a mi cara, ni a mi pelo, ni a mi forma de vestir. Mi día a día era ponerme unas bambas, una sudadera y un vaquero y, si no conjuntaba, me daba igual".

Por otra parte, todos sus seguidores saben que una de sus luchas ha sido la de tratar de subir de peso o de, al menos, no bajar. Algunas veces ha confesado que cuando adelgazaba mucho no se sentía a gusto con su cuerpo: "Perdí ocho kilos y ahora los he recuperado. A día de hoy peso 43 kilos, y nunca he podido superar este peso". En ese instante, Gal·la muestra una fotografía del momento de su vida en el que más delgada ha estado y, confiesa que no se sentía nada a gusto consigo misma entonces: "No me sentía a gusto con mi cuerpo".

Finalmente, Gal·la ha querido compartir un consejo con todas sus seguidoras, además de 'cantar a los cuatro vientos', lo bien que se siente consigo misma en este momento de su vida: "Sentíos bien con vosotras mismas, luego todo lo demás fluye. Ahora mismo me veo en mi mejor momento, he dado un glow up increíble, y toda la gente de mi alrededor me lo dice".