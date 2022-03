Omar Montes acudió este jueves junto a Norma Duval y Roberto Leal a 'El Hormiguero' a presentar la nueva edición de 'El desafío'. La entrevista con los concursantes y el presentador del concurso de Antena 3 transcurrió divertida como es costumbre en el espacio, sin embargo hubo un momento de tensión cuando Pablo Motos preguntó al reguetonero acerca de su implicación en el caso "Jenner", en el que varios famosos están implicados por haber comprado pasaportes covid y pruebas negativas falsas.

"¿Te has vacunado o quieres ser el Djokovic español?", preguntó el conductor del espacio. Omar Montes cambió de semblante y se puso serio: "Te lo digo sinceramente, yo me he vacunado". "Qué hay de cierto en eso", preguntó entonces el presentador, a lo que el invitado respondía: "Nada, porque ahí pueden poner y quitar los nombres que les dé la gana".

"Yo siempre estoy a favor de las vacunas desde que salieron. Me he vacunado hasta de la gripe", se justificaba el cantante. Montes se defendía alegando que todo se debe a su fama: Al final tú sabes que un click, donde pone Omar Montes, todo el mundo quiere pinchar. Si pone Manu Tenorio, no tanto. "No seas malo", le intentó frenar entonces Norma Duval.

"Estoy informado de muchos de nombres que hay en esa lista, entre otras cosas porque la he visto. Hay presentadores y colaboradores de otra cadena. Yo he consentido que se me ponga en la palestra y me he callado como un bendito, pero si hablara, podría decir a más de uno, 'todos estos colaboradores por qué se meten conmigo si tú no te has vacunado'. Podría sacar a más de uno a la palestra y se tendrían que dar un puntito en la boca... Si yo me pongo serio, al final, alguno que otro cae", advirtió.

Sus explicaciones no convencieron a Motos: "Te quiero entender, pero... ¿por qué estás tú en esa lista?". "Yo hace muchos años tuve un problema bastante serio con un policía y desde entonces se filtran muchas cosas mías a la prensa, algunas que son verdad y algunas que son mentira, y este policía, del cual recuerdo su nombre y apellidos, me intenta buscar las cosquillas a veces", continuó diciendo.

"Yo sé cuando me quieren hacer el lío y yo no soy tonto, entonces les dejo que hablen. Yo no estoy imputado, no hay nada en contra mía porque saben que tengo todo en regla, porque yo soy el primero que si hay que vacunarse, se vacuna. Y ahí tengo mis papeles, tengo mi pasaporte y tengo todo. Yo estoy vacunado", insistió.