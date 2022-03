Bertín Osborne visitó a María Teresa Campos y sus hijas en la última entrega de 'Mi casa es la tuya'. En la reunión, las hijas de la presentadora pudieron hablar de muchos asuntos que las afectaban de manera directo, como la pelea entre Alejandra Rubio y Carmen Borrego, de la que se desvelaron nuevos detalles y cómo lo vivieron desde dentro.

Terelu Campos confesó cómo se sintió: "He llorado muchísimo a solas, de pena, de tristeza y de incomprensión. Se había dado armas a los enemigos".

Carmen Borrego dio más detalles de la discusión: "Lo hemos pasado mal todas porque ha crecido mucho al hacerse público. Si lo analizas son todo tonterías, problemas serios no han existido", reconoció ante los espectadores del programa de entrevistas.

La hija de María Teresa Campos reconoció que no fue un asunto grave: "No nos hemos pedido ni perdón. Nos hemos vuelto a ver, nos hemos abrazado y para adelante. Alejandra me dijo y dijo en televisión que llevaba cuatro años sin tener la misma relación conmigo. Debe ser que ella me ha echado mucho en falta", detalló.