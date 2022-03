Zoe Bayona, participante de la cuarta edición de La Isla de las Tentaciones, sufrió mucho durante la experiencia por los celos que desarrolló hacia su pareja, Josué. A día de hoy son una de las pocas parejas del reality que continúan juntas, y ella ha tomado la decisión radical de dejar de hablar de su relación públicamente: "Mi relación se ha visto dañada por estar tan expuesta". Por eso ha dicho que todo lo relacionado con ella a partir de ahora será privado. "Algunos comentarios nos han hecho mucho daño", reafirmaba.

La influencer también ha compartido públicamente la operación de pecho a la que se ha sometido hace poco. Según ha asegurado, ha sufrido muchas críticas por tomar esta decisión: "Me habéis criticado muchísimo porque una vez dije que no me quería operar". Ante esto ha tratado de defenderse: "La vida pasa y la gente cambia de opinión. No podéis estar siempre con un machete cada vez que una persona haga algo. Algunos os tendríais que tomar una tila o un Valium".

Por otra parte, Zoe ha confesado los motivos que le han llevado a operarse el pecho, y es que sus cambios bruscos de peso habían tenido consecuencias en ellos: "Adelgacé seis kilos en la isla. Se me quedaron como dos 'pimientillos'". Se siente muy contenta con el resultado, y ha asegurado que cuando baje el hinchazón del pecho que provoca esta intervención quedará muy natural: "No me he puesto algo exagerado, es algo acorde a mi cuerpo para que el día de mañana cuando mi cuerpo se amolde a mis prótesis se vea natural. Estoy muy contenta con el resultado. En lugar de 'pimientillos' ahora tengo mis pomelos".

La de Marbella tenía otro motivo para operarse justamente en este momento: "Me he querido operar ahora porque en un año o dos como mucho quiero ser madre. Los cirujanos recomiendan que si quieres tener hijos te operes un tiempo antes". Tal y como ha comentado, ella quiere dar el pecho, y esta operación no impide hacerlo: "Me he operado por debajo del músculo, así que no habrá problema".