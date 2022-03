Mayka Rivera y Alejandro Bernardos son una de las parejas más conocidas de todas las que han pasado por 'La isla de las tentaciones'. Ella se presentó con su expareja Pablo a la segunda edición del reality, pero acabaron rompiendo por la infidelidad de la murciana. Unos meses después de volver de República Dominicana la influencer decidió darse una oportunidad con Alejandro, y juntos participaron en 'La Última Tentación', saliendo juntos después de vivir la experiencia.

Después de superar ese programa, parecía que la pareja estaba más afianzada que nunca, pero Mayka ha compartido un vídeo en su canal de Mtmad en el que explica en la situación que se encuentra actualmente con el madrileño: "La gente me pregunta mucho por redes sociales si continúo con Alejandro y creo que ha llegado el momento de compartirlo con vosotros, tengo que contaros la verdad", dice tras asegurar que sus seguidores no paran de preguntarle después de que no haya publicado nada con él en su Instagram durante las últimas semanas.

Ha decidido sincerarse del todo con sus fans: "Lo primero que os quiero decir es que estoy en un momento de mi vida en el que no me encuentro bien, tal y como comenté hace ya tres semanas. Se me han juntado muchas cosas y tengo un poco de ansiedad y depresión". Sin embargo, confía en su fortaleza para poder salir reforzada de la situación que está atravesando: "Saldré de esta, me considero una persona fuerte que he pasado por muchos momentos malos en mi vida y al final siempre he conseguido salir adelante", asegura.

Y entonces llega el momento en el que Mayka confiesa que ya no está con Alejandro e intenta argumentar por qué lo han dejado: "Estamos pasando por un bache que yo creo que es el definitivo. Las cosas no tienen buena pinta, no os voy a engañar. Han habido muchas cosas que han dañado la relación, no ha sido nada en concreto, sino un cúmulo de cosas". No obstante, aclara que ha sido una ruptura amistosa: "Sentimiento sí que hay, los dos nos hemos querido muchísimo. Yo le he querido muchísimo, y él a mí también; todo lo que habéis visto ha sido real. Hemos luchado mucho por la relación, pero al final si una persona no es para ti, no es para ti y ya está".

Entre lágrimas e intentando no emocionarse más de la cuenta, confiesa que fue él quien tomó la decisión de cortar: "No he sido la que he dado el paso de dejarlo, ha sido él. Yo cuando tengo pareja y estoy enamorada lucho hasta el final, hasta que no me queden fuerzas. A mí me da rabia que se acabe, me da igual decirlo", dice sin vergüenza a expresar sus sentimientos. "No estoy sabiendo gestionar mis emociones. Además, hay mucha gente que se ha metido en nuestra relación, y es normal porque los dos somos personajes públicos. Pero cuando hay tantas personas que se meten en una relación, al final deja de ser de dos", lamenta a continuación.

Sin embargo, Mayka no descarta que en un futuro decidan volver a intentarlo y retomen su romance: "Quizás el destino el día de mañana nos junta otra vez. No os sorprendáis si dentro de un mes nos veis juntos, porque no lo sé. La vida da muchas vueltas, y puede que sea necesario dar un paso atrás para después seguir adelante", confía esperanzada.

Lo último que dice es que está buscando el amor y cariño de sus seres más queridos para tratar de llevar la situación lo mejor posible: "Estoy apoyándome mucho en mi familia y en mis amigos. No pienso irme de Madrid, eso lo tengo claro, volver a Murcia para mí sería retroceder. Me queda mucho recorrido Madrid, mucho por hacer y por aprender", asegura.