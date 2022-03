'Sálvame' recibió ayer en plató a una cara conocida para los seguidores de 'Operación Triunfo'. Idaira Fernández, exconcursante del talent show, se sentó en el 'Lo de Belén' para recordar su paso por el programa en la etapa de Telecinco y aprovechó para cargar contra algunos de los profesores y miembros del jurado que le dieron clase. Su crítica provocó el enfado de Jorge Javier Vázquez, que defendió al formato de canto.

Idaira recordó su paso por la Academia con algún comentario negativo sobre su experiencia: "Me metieron mucha caña, de hecho, nunca me sentí ni valorada ni reconocida. Entré cantando mejor de lo que salí. Hay documentos gráficos que lo demuestran [...] y es que me hicieron sentir que no valía y lo malo es creerte eso. Yo fui todo lo fuerte que pude".

Tras escuchar el testimonio de la canaria, Jorge Javier recordó que sus actuaciones no eran de las mejores: "Desafinabas continuamente". Pero además, rompió una lanza a favor del formato producido por Gestmusic: "Me parece que sois muy injustos a veces con vuestro paso por la Academia".

"Es normal que cuando estás bajo presión no estés al 100%, pero estoy convencido de que tras tu paso por esa escuela se quedaron cosas que luego te sirvieron", argumentó el presentador de 'Sálvame'. Una postura que Idaira no compartió del todo: "La presión tiene que ver, pero las pautas y las herramientas que me daban para mí no fueron suficientes".

Además, la cantante utilizó un símil para insistir en que su paso por el concurso afectó a su autoestima: "Si a ti te dicen todos los días que eres feo, al final te crees que eres feo. Yo tenía el potencial para poder salir y cantar bien".

Durante su intervención en 'Lo de Belén', Idaira también aseguró que la fama nunca entró en sus planes: "Nunca era algo que buscara, pero era consciente de que entraba en un programa y que eso podía ser una consecuencia". "Yo quería cantar y lo bueno es que lo he conseguido, he vivido todo este tiempo de la música a pesar del machaque por los desafines", aseguró la artista, que además de cantar en salas y restaurantes, está a punto de incorporarse a una orquesta.