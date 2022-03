Un 1 de abril más, Elena Furiase será la gran protagonista del 1 de abril. Pero un día antes, las redes sociales ya han empezado a recordar el divertido momento que la actriz - hija de Lolita - vivió en su intervención en el programa 'Password' en cuatro, hace nada más y nada menos que 13 años.

La actriz intentaba que su compañera acertar la palabra 'Mayo' y ella utilizó 'Abril' como pista. La concursante en vez de seguir la secuencia de los meses del año, adaptó el antónimo con un final atípico con l: "abril-cerral". Ante esto, Furiase estalló en carcajadas, protagonizando uno de los momentos de la historia de la televisión española.

Elena Furiase se muestra harta en los 'stories' de Instagram

Ante el aluvión de mensajes que ya está recibiendo en las redes sociales e, incluso, por WhatsApp por parte de sus amigos, Elena Furiase ha decidido publicar una historia en Instagram para expresar que recuerda perfectamente el chiste porque fue su gran protagonista.

"Igual que Winter is coming, abril is coming. Soy más consciente que nadie, y ya me estáis empezando a enviar mensajitos. También sé cuál es el chiste que hay, lo sé, lo conozco, lo viví yo. No pasa nada", comienza diciendo en sus stories, con cara resignación.

"No hace falta que me lo enviéis, que han pasado 13 años. Soy consciente de ello", pide. "Sobre todo, mis amigos y amigas, tampoco me lo enviéis al WhatsApp, que vosotros tenéis más delito, cabrones y cabronas".

El 31 de marzo no es 31 de marzo sin las stories de Elena Furiase hasta el coño de la vida pic.twitter.com/400O9LbvyC — Bryan (@BryanMxrt) 31 de marzo de 2022

A pesar de su hartazgo, Elena Furiase será un año más la protagonista del 1 de abril, como así reconocen los usuarios en las redes sociales.

El momento protagonizado por Elena Furiase ha sido además parodiado en infinidad de programas de la televisión española.