¿Ha superado Amador Mohedano las calabazas que le ha dado Rosa Benito en numerosas ocasiones en los últimpos tiempos y, demostrando que ha pasado página, vuelve a estar ilusionado en el amor? Según 'Sálvame' sí. Y es que el programa presentado por Jorge Javier Vázquez desvelaba este miércoles que el hermano de Rocío Jurado tiene una nueva pareja, con la que llevaría tres meses de discreta relación.

Una empresaria sevillana, de 59 años y con cierto parecido a Rosa es quien habría conseguido que el corazón de Amador vuelva a palpitar de amor. Así lo asegura un amigo de la familia Mohedano, Miguel Ángel Otero, que afirma que el tío de Rocío Carrasco y su nueva novia se han convertido en inseparables desde que se conocieron a principios de año.

¿Y por qué no hemos sabido nada de esta incipiente relación hasta ahora? Según este hombre ha explicado en 'Sálvame', porque Amador no quiere que se sepa por Rosa, ya que la cuñada de 'La más grande' le llamaría todos los días y le pagaría incluso las facturas.

Una información a la que la colaboradora ha reaccionado con una sonora carcajada en 'Ya es mediodía', antes de ponerse seria para desmentir, indignada, que su exmarido tenga una nueva pareja. "Si fuera eso verdad me alegraría muchísimo por Amador, pero la pena que me da es que le den voz a este tipo de personajes que están diciendo mentira tras mentira" ha apuntado.

Negando que le pase dinero a su exmarido o que le llame cada día por teléfono, Rosa ha dejado claro que, aunque son sus hijos los que están pendientes de Amador, ella no tendría "ningún problema" en hablar con él. "Ha estado en mi casa y hemos tenido una relación normal de personas adultas como la tienen personas que se han querido muchísimo" ha asegurado.

Por último, y en clara referencia a 'Sálvame', Rosa ha confesado estar "harta" de "tantas mentiras". "No se le puede dar voz a cualquiera. Cuando se hablen que sean verdades" ha afirmando, dejando entrever que Miguel Ángel Otero - que conoce a su familia porque de adolescente era amigo de uno de sus hijos - no tiene relación con Amador en la actualidad y no es verdad lo que ha contado de la presunta novia de su exmarido.