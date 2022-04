De la nueva edición de 'Masterchef', hay un concursante que no ha pasado desapercibido para la audiencia: Yannick, un joven de voz peculiar que en la primera entrega se declaró fan de Harry Potter. Pero más allá de su personalidad, el joven también ha destacado en lo que a la cocina se refiere, llevándose elogios por parte del jurado en la primera de las pruebas de anoche.

Ya en la prueba por equipos en exteriores, el concursante se abrió con su compañera María y volvió a despertar los aplausos del público. “Chiqui, estás muy calladito, ¿qué te pasa, estás con la voz reventada no?”, le preguntó ella durante el cocinado, a lo que él, con la voz más grave que de costumbre, respondía: “Es que hoy me escuchas como poseído por un extraterrestre o algo”.

Ella quiso saber entonces si “lo de la voz y tal le ha afectado en su día a día”. “En el instituto era más complicado porque la gente es mala. Muchas veces me decían tienes voz de chica, ¿eres chico o chica?”, que es la pregunta más típica”, confesó él. A pesar de que reconoció que en el trabajo le han dicho “señora o señorita siempre”, él se lo toma con humor: “Si me dicen señorita lo acepto, y señora no. Señora nunca”.

Fue entonces cuando María se dirigió a él y le abrazó: "Qué mas da el cuerpo, si es solo una capa que tenemos, lo único está en el interior”. “Yo soy una persona muy positivo y siempre intento buscar lo mejor en cada situación.

"Durante el instituto era más complicado porque la gente es mala y sí es cierto que muchas veces me decían que tenía voz de chica. ¿Eres chico o chica? Que es la pregunta más típica" @yannickmchef10 https://t.co/5KB3O2GWnE #MasterChef10 pic.twitter.com/0QxtNCd1Se — MasterChef (@MasterChef_es) 25 de abril de 2022

"Intento disfrutar de las experiencias, ser feliz y me da igual lo que digan los demás" Bravo Yannick 👏👏👏 #MasterChef10 pic.twitter.com/JFDczyaljY — Maika ☕ (@maika_rguez) 25 de abril de 2022

Lo más importante es ser feliz, disfrutar de las experiencias y hacer lo que a mí me hace feliz. A mí me da igual lo que piensen los demás", confesó él en los totales a cámara.