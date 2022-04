'Sálvame' celebra esta semana su 13 aniversario en las tardes de Telecinco. El pasado miércoles presentaba a sus espectadores 'la cabina del tiempo', de la que salieron algunos personajes relacionados con la historia del programa como Pipi Estrada o Aramís Fuster. Pero este jueves en su interior no aparecía una persona, sino un objeto. En concreto, un sobre en el que estaba escrito el nombre de Mila Ximénez, fallecida en junio de 2021.

En una fecha tan señalada, el formato de La fábrica de la tele quiso rendir homenaje a la colaboradora, uno de sus pilares fundamentales durante años. Pasadas las 17:00 horas, Terelu Campos se dispuso a leer la carta que había en el interior del sobre, pero a muchos espectadores no les quedó claro si la había escrito la propia Mila o si se trataban de unas palabras ficticias.

"La carta que Mila Ximénez hubiera mandado al programa", podía leerse en uno de los rótulos, dando a entender de esta forma que la periodista no escribió el manuscrito antes de morir. Más adelante, Terelu apuntaba que "el programa ha querido que ella esté de alguna forma en este aniversario".

Sin embargo, muchos espectadores pensaron que Mila era la autora real. "Esta carta llega desde el pasado. Me he retirado un momento junto al puesto de dirección del programa para escribir tranquila mientras vosotros seguís discutiendo en plató, por no sé muy bien qué", rezaba el escrito.

Real o ficción, lo cierto es que los tertulianos como Kiko Hernández, Lydia Lozano, María Patiño o Chelo García-Cortés, entre otros, no pudieron contener la emoción al recordar a su compañera. Después de que Terelu leyera la carta íntegra, algunos de ellos recordaron algunas de las numerosas anécdotas que vivieron junto a ella.

'Sálvame' pide disculpas

Después del revuelo generado por este asunto, el programa ha querido aclarar las dudas sobre su homenaje a la periodista sevillana. "Leí una carta que creo que ha llevado a confusión. Quiero aclarar que en ningún momento Mila Ximénez dejó un manuscrito con esas palabras", ha afirmado Terelu en 'Sálvame limón'.

Ha explicado además que el equipo del programa "recogió manifestaciones que hizo Mila a lo largo de su vida a través de su blog, de sus entrevistas o manifestaciones en 'Sálvame' y las reunió en forma de carta".

Para zanjar este asunto, le ha pedido disculpas a su hija, Alba Santana, por el dolor que le ha causado la carta: "Me consta que ha provocado dolor a la persona más importante en la vida de Mila. Desde aquí, Alba, el programa quiere pedirte disculpas si de alguna manera y sin ninguna intención te hemos causado dolor".

"Solo queríamos que Mila estuviera presente en forma de esa carta que, hipotéticamente, ella podría haber escrito", ha finalizado.