Como ya hiciera en su mediático documental, Rocío Carrasco volverá a defenderse con pruebas de las mentiras que se han dicho sobre ella durante los últimos días. Este martes ha acudido a 'Sálvame' para demostrar que, al contrario de lo que sostiene Marta Riesco, en ningún momento habló con la reportera de 'El programa de Ana Rosa' durante su comida con Luis Pliego, director de la revista Lecturas. Para ello, ha llevado las imágenes que captaron las cámaras de seguridad del restaurante en el que se reunieron.

Antes de mostrar las imágenes, y desde el local en el que se produjeron los hechos, Rocío ha comenzado dedicándole unas breves pero contundentes palabras a la redactora que no quería ser personaje público: "A lo mejor la palabra persona le queda grande". "Es la novia digna del Ser. A mí en el fondo me da pena", confesaba durante su charla con Jorge Javier Vázquez.

"No te puedes inventar que has hablado conmigo. No puedes usar esa mentira que te estás inventando para volver a ejercer violencia sobre mí", ha continuado diciendo Rocío, que también ha recordado la tarde que Marta llevó a 'Ya son las ocho' el "bombazo" sobre la polémica llamada: "Desde ese día ella no deja de retarme, diciendo que no la he desmentido en 24 horas o 72".

Rocío Carrasco: "Ha puesto en duda mi condición de víctima de violencia de género"

Sin duda, lo que más le ha dolido a la protagonista de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' ha sido el uso que ha hecho Riesco de sus hijos durante su intervención de esta mañana en 'El programa de Ana Rosa': "Esta chica ha dicho en directo que me mofo de ella, que me río de ella y que la denigro. Ha dicho que yo, estando tan mal, soy capaz de llamarla a ella y no a mis hijos". "Ha puesto en duda mi condición de víctima de violencia de género", ha subrayado.

En otro momento de su conversación con Jorge Javier, tampoco ha querido olvidar que el foco debe estar puesto en Antonio David Flores, a quien considera el artífice de este nuevo episodio: "Esto viene de donde viene. Es otra vez lo mismo". "De las últimas veces que estuve aquí, dije que el Ser no se había ido de Telecinco, que estaba más presente que nunca. El maltrato que el Ser ejerce sobre mí no cesa, porque tiene a quien lo ejerce por él", ha lamentado.

En cuanto a las acusaciones de Riesco, que esta mañana aseguraba que se le estaba poniendo "una pistola mediática en la cabeza" para que demostrara que tenía una grabación, Rocío ha sido clara: "No, bonita mía, lo que te tendrían que poner es un candado en la boca. No para que no hables, sino para que no mientas".