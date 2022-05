En plena emisión de 'Masterchef 10', TVE y Shine Iberia ya se encuentran preparando la séptima edición de 'Masterchef Celebrity'. La cadena y la productora ya tienen cerrados los fichajes de esta nueva temporada del talent culinario, que volverá a reunir a rostros conocidos que se pondrán a prueba en los fogones. Uno de ellos tomará el testigo de Juanma Castaño y Miki Nadal, los ganadores de la anterior edición. Estos son los confirmados hasta el momento:

Nico Abad

Tal y como informó YOTELE en exclusiva, el primero de los fichajes es el de Nico Abad. El periodista deportivo, durante años rostro emblemático de 'Deportes Cuatro', ha llegado un acuerdo para convertirse en concursante de la próxima temporada del programa. El comunicador, que fue cesado por Mediaset el pasado mes de junio de 2020, vuelve de esta manera a televisión para intentar demostrar su destreza en los fogones y someterse a los veredictos del jurado compuesto por Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz.

Norma Duval

Otro nombre que adelantó en exclusiva este diario es el de Norma Duval. Conocida desde la década de los 80, es uno de los personajes de la crónica social más reconocibles y acumula una extensa trayectoria en televisión como presentadora y actriz.Durante una temporada se apartó prácticamente del panorama mediático para dedicarse a su familia, tras hacerse cargo de sus sobrinas como consecuencia de la muerte de su hermana Carla.

Lorena Castell

También confirmada por YOTELE, Lorena Castell es otro de los nombres de la lista. La colaboradora de 'Zapeando', que se suele encargar de sustituir a Dani Mateo como titular del espacio de laSexta, salta a TVE para participar en su segundo talent show. Actualmente es concursante de la segunda edición de 'El desafío', que emite Antena 3 en la noche de los viernes, por lo que suma un nuevo concurso a su currículum.

Isabelle Junot

Isabelle Junot también ha cerrado un acuerdo con la productora Shine Iberia (Banijay) para convertirse en aspirante a ser la mejor cocinera VIP de esta temporada, tal y como ha informado YOTELE en exclusiva, . La nueva marquesa de Cubas es prima política de Tamara Falcó tras casarse con Álvaro Falcó el pasado mes de abril. Famosa desde que nació por ser hija de Philippe Junot, primer marido de Carolina de Mónaco, la joven se enfrentará ahora a su primer gran reto televisivo como concursante de 'Masterchef Celebrity'.

María Escote

Según ha avanzado El Español, María Escoté se convierte por primera vez en concursante de un programa de televisión. La diseñadora de moda pasa de ser jueza en 'Maestros de la costura' para ser aspirante en el talent culinario. Sigue los pasos de Raquel Sánchez Silva, presentadora del talent de costura, que también participó en 'Masterchef Celebrity'.

Daniela Santiago

Otra cara que se estrena en el mundo de los concurso es Daniela Santiago. La actriz de 'Veneno' salta al show de TVE, donde deberá demostrar sus dotes culinarias. La intérprete suma un nuevo proyecto en su carrera tras haber protagonizado la famosa serie de Atresmedia y tras haber tenido un pequeño papel en 'By Ana Milán' y un breve cameo en la cinta de Almodóvar 'Madres paralelas'.

Fernando Andina

El actor Fernando Andina también se estrena en un talent y frente a los fogones. Andina es conocido por numerosas series de televisión como 'Gavilanes', 'Gran reserva' 'Los misterios de Laura', 'Seis hermanas' o 'Amar es para siempre'. En cine se le ha podido ver en cintas como 'El palo' o 'El ciclo Dreyer'.

Patricia Conde

La cómica y presentadora Patricia Conde regresa a TVE, donde presentó el fallido programa de sketches 'Splunge' antes de que llegara 'Sé lo que hicistéis...'. Fue el mítico espacio de laSexta el que catapultó su carrera. Después ha conducido programas como 'Killer karaoke' y ha actuado en series como 'Gym Tony' o 'Chiringuito de Pepe'. En 2018 fichó por Movistar, donde presentó con Ángel Martín 'Wifi Leaks' y 'Dar cera, pulir #0', para más tarde conducir en solitario el espacio 'Nadie al volante'.

Manu Baqueiro

Manu Baqueiro es uno de los nombres menos conocidos de 'Masterchef Celebrity 7', aunque para muchos espectadores es un rostro muy familiar: Baqueiro es Marcelino en 'Amar es para siempre', papel que ya interpretaba en 'Amar en tiempos revueltos' desde el año 2005. Su incorporación al talent culinario no parece afectar a su longeva trayectoria en el serial.

Pepe Barroso Jr.

Otro de los que se estrena en un programa de televisión con 'Masterchef Celebrity' es Pepe Barroso Jr, hijo del fundador de la famosa firma Don Algodón. Barroso es modelo y actor y es conocido también en la prensa rosa. En su perfil de Instagram cuenta con más de 380.000 seguidores, siendo uno de los modelos más cotizados en este momento.

Emmanuel Esparza

Otro actor que se une a la lista de concursantes es Emmanuel Esparza. Muchos espectadores lo recordarán por series como 'Yo soy Bea', 'Águila Roja' o 'Tierra de lobos'. Actualmente interpreta a Víctor Salas en 'Servir y proteger', la serie diaria de La 1. Emmanuel ya participó el año pasado en la versión colombiana del reality, resultando el 12º eliminado.

Eduardo Rosa

Aunque será un desconocido para muchos espectadores, otros recordarán a Eduardo Rosa como el español que apareció en 'La casa de las flores', la exitosa serie mexicana creada por Manolo Caro para Netflix. Su carrera internacional no acaba ahí, ya que también ha participado en la serie americana 'In from the cold' de Netflix

Ruth Lorenzo

Ruth Lorenzo vuelve a un concurso de televisión. La que fuera representante de España en Eurovisión 2014 vuelve a un show televisivo tras haber ganado 'Tu cara me suena' en 2016. La cantante también ha sido jueza en el concurso 'Levántate' de Telecinco y jurado invitada de 'Operación Triunfo'. Su última participación en un programa fue como asesora fija de 'Veo cómo cantas' en Antena 3.

María Zurita (empresaria y prima del rey Felipe VI)

Antes de 2017, quizá hablar de María Zurita era hablar de alguien casi anónimo, y es que la prima del rey Felipe VI se había esforzado hasta entonces para mantenerse siempre en un discreto segundo plano. Pero desde que hace cuatro años se convirtiera en mamá soltera por inseminación, todo cambió. Se mostró más cercana a través de sus redes sociales e incluso concedió entrevistas de corazón hablando de su pequeño, Supercarlitos, como le llama, nacido de manera prematura en 2018.