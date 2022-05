Miki Nadal ha saltado esta semana de laSexta a Antena 3 para participar como invitado en 'Pasapalabra'. El colaborador, que este jueves fue uno de los ayudantes de Orestes en las pruebas previas al 'rosco', sorprendió a Roberto Leal y al resto de personas en plató con un cambio de peinado: "Todo el que viene a 'Pasapalabra' lo necesita poco, pero nos damos unos retoquitos, y él se ha dado un giro en el flequillo".

"Sí, pero no por motivación ni decisión propia", confesó el humorista, señalando a su hija como la responsable de su inesperado cambio de look: "Le dije que si quería que me tocara la oreja, o que hiciera una C al empezar el programa, pero me dijo que no, que me hiciera un quiqui".

Una curiosidad que provocó las carcajadas de Roberto Leal. "¿En serio?", preguntó el presentador ante el invitado, que no dudó en cumplir el deseo de la pequeña: "Hoy me toca ponerme un quiqui. Aguanto hoy, no me queda mal".

Cristina Pedroche, también en el equipo de Orestes, le lanzó un halago a su amigo y compañero de 'Zapeando': "¡Estás guapo, tienes rollo Miki!". "Parezco un bebé grande", bromeó antes de que Leal retomara el curso del programa.