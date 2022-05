Roberto Leal está ya más que acostumbrado a leer todas las preguntas de 'Pasapalabra' y a dar el resultado con total precisión. Sin embargo, el presentador también puede fallar y eso es lo que ha ocurrido esta semana en uno de los programas. El presentador tuvo que pedir perdón a Marisa, la rival de Orestes, tras dar por buena una respuesta.

Todo ocurría durante la prueba 'La Pista Musical', en la que los dos contrincantes se enfrentaban para adivinar el título de una canción. La pista era 1994 y el presentador advertía que se trata de "un himno". Orestes fue el primero en pulsar el pulsador: "Me sale que es 'Pongamos que hablo de Madrid'".

Leal anunció rebote y fue entonces el turno de Marisa, que tampoco lo tenía del todo claró.y cantó 'Déjame' de Los Secretos: "Tuviste una oportunidad, y la dejaste escapar...". "Literal", respondió el conductor. El equipo azul celebró la victoria, pero el presentador se dio cuenta que su respuesta había dado lugar a error.

"No, no, no. Literal que tuvo una oportunidad y la dejó escapar. Se me ha malinterpretado, no es esa, perdón", expresó. "Ha sido sin querer, de verdad, es que quería escuchar cantar a Marisa", dijo entre risas el presentador. Finalmente Orestes fue el que resolvió la canción: 'El bulevar de los sueños rotos', de Joaquín Sabina.