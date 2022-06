'El Hormiguero' recibió el martes en su plató a Sebastián Yatra. El artista colombiano, que este verano recorrerá España con su gira Dharma Tour, charló con Pablo Motos sobre su actuación en los Premios Oscar 2022 y otros asuntos relacionados con su carrera musical. Pero además, el presentador también se interesó por el método que utiliza para gestionar todo lo que le pasa a nivel personal o profesional.

El cantante, que en alguna ocasión ha contado que acude a terapia desde hace meses, compartió cómo le han ayudado las sesiones con su psicólogo. "Muchas veces me quedaba dándole vueltas a la misma situación o a la misma persona. Me demoraba mucho en superar alguna cosa porque constantemente necesitaba hablar de eso", comenzó explicando después de que Motos le preguntara por ese tema.

"A mucha gente le pasa que está triste por cualquier situación y, entonces, van a cualquiera que encuentran y le hablan, le piden consejos... Así te rodea esa energía todo el día", continuó diciendo Yatra, que puso el mismo ejemplo que su psicólogo: "Me lo explicaba con el ejemplo de un pez que vive en un tanque de agua. Si no le cambias de agua, literalmente está viviendo en su propia mierda".

"Si hablas de tu problema todo el día con todo el mundo, estás viviendo en medio de toda esa mierda", apuntó el coach de 'La voz kids', que con ayuda profesional ha podido revertir esa situación que le afectaba en su día a día: "Empecé a no hablar de ciertos temas de mi vida con nadie, solo con él una vez a la semana, y a escribir mis cosas. Eso me ayudó un montón. Si no les das vida a esas situaciones, te das cuenta de que realmente no es para tanto".

Más allá de ponerse en manos de un psicólogo para cuidar de su salud mental, Sebastián Yatra también confesó que está aprendiendo "muchas cosas" gracias al yoga, una disciplina que también practica el presentador de 'El Hormiguero'.