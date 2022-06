"Yo no hubiera podido nunca haber abierto todos los contenedores y haber visto todo lo que había en el estado en el que estaba antes, de hecho, nunca lo hice" comienza diciendo Rocío Carrasco en su docuserie, 'En el nombre de Rocío'. Un espacio donde por fin veremos y escucharemos la versión de la hija de la Jurado: el por qué de su distanciamiento con todos los familiares. "Esos contenedores se han tirado llenos con su vida quince años y no hubiese podido hacerlo si no hubiese pasado por ese primer proceso que he pasado" añadía la protagonista.

Ahora Rocío es diferente: "Me siento fuerte, porque he perdido el temor, la prudencia malentendida y porque he ganado muchas otras cosas que me hacen echar un paso adelante y decir 'se terminó'" y por eso, después de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' necesita hacer este otro espacio en el que callar bocas, sobre todo las que ha habido durante todos estos años en los medios de comunicación.

Rocío califica este espacio como " la continuación de un proceso que comienza en 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'. Es la prolongación, el continuar de ese proceso de sanación y de contar la verdad, no se trata de otra cosa" y asegura que ha recibido este nombre porque: "estoy cansada de que todo el mundo hable en el nombre de ella y lo que hablen no sea cierto. Voy a hablar en el nombre de Pedro Carrasco, que ha pasado exactamente lo mismo, ha habido gente que ha hablado en su nombre, no contando la verdad".

Además, Rocío ha confirmado que: "No he recibido ninguna llamada de mis familiares estos meses, ni la espero ni la quiero" y ha dejado claro que lo que va a contar puede molestar a todos sus familiares, que creían que nunca vería la luz: "yo en su situación, habiendo pasado en sus vidas lo que ha pasado, estaría atento. Yo creo que para ellos es algo impensable porque realmente en el estado en el que yo me he encontrado durante tanto tiempo yo hubiese sido incapaz. Ellos piensan que esto nunca iba a suceder y sí, sucede y lo verán".