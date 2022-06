Jedet ha anunciado que cancela su aparición en el Orgullo LGTBI de Granada, donde iba a dar el pregón el día 1 de julio, debido a la polémica que se ha originado en redes sociales por su entrevista en 'Las uñas' de Atresplayer Premium. La actriz, que ha sido acusada de realizar comentarios trans-excluyentes, ha tomado la decisión de suspender su participación en el mencionado evento.

En concreto, el equipo de prensa de Jedet ha comunicado este cambio de planes por, según apuntan, "el acoso al que se ha visto sometida en redes durante las últimas horas". "Decidimos suspender su aparición para dar el pregón el próximo 1 de julio en la manifestación del Orgullo de Granada. Agradecemos al ayuntamiento la confianza depositada en ella", señalan en un post de Instagram.

"Existen las mujeres y las mujeres trans. Yo no soy lo mismo que tú, y no pasa nada. No soy ni mejor ni peor", llegó a afirmar la protagonista de 'Veneno' en su polémica conversación con Sindy Takanashi. Además, se mostró muy crítica con el Gobierno y en concreto con la ministra de Igualdad, Irene Montero, por la ley trans: "Vienen aquí los del color morado (Podemos) de hiper modernos, pero mi colectivo no se da cuenta de que los están usando como borregos para llegar al poder".

"No les importan nuestros derechos, les importan una mierda. Irene Montero lo único que quiere es ponerse el pin de progre. Quiere ir de guay, de moderna y de inclusiva, pero a mí y a mi colectivo nos hace una putada", continuó diciendo. "¿Por qué no hace la ley trans conmigo o con más personas trans?", preguntó. No obstante, cabe recordar que asociaciones y organizaciones trans colaboraron en la elaboración del texto.

La entrevista a Jedet en 'Las uñas' también ha tenido otra repercusión laboral para la actriz. La marca Krash Kosmetics ha anunciado que "toda la colección con Jedet está siendo liquidada en estos momentos en nuestro outlet online".