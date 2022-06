Ana Morgade ha confirmado la información que YOTELE adelantó en exclusiva este pasado martes. La cómica ha comunicado que 'Yu: no te pierdas nada' pone punto y final a una trayectoria de casi 10 años en dos de las emisoras musicales más importantes de nuestro país como son Los 40 y Europa FM: "No nos vamos de vacaciones... es que nos vamos al parito, Amparito".

"Han sido 10 años maravillosos en los que hemos formado una comunidad e incluso hemos llegado a formar una familia", aseguró Morgade, sin perder ningún momento el humor que ha caracterizado al formato desde su nacimiento en 2012: “Esto ha sido un sueño que en mi caso ha durado tres años. Dani lo empezó y yo lo he destrozado".

Por otro lado, la humorista se mostró optimista al asegurar que "vendrán otras etapas" después de que se cerrase esta del 'Yu: no te pierdas nada', espacio que destacó como "cantera y apoyo del talento de este país": "Hacéis el programa más espectacular del que me han echado en mi vida. Nos vamos por todo lo alto porque el Yu no renueva pero ustedes son eternos”.

Tal y como YOTELE informó hace unos días en exclusiva, el espacio presentado en la actualidad por Ana Morgade, Valeria Ros y Pantomima Full (los viernes) se despedirá de los oyentes de Europa FM este jueves 30 de junio, coincidiendo con la finalización de su actual contrato. En su última emisión, se espera un programa especial en el que se revivirán los momentos más importantes del formato creado por Animal Maker, la compañía de Toni Garrido y Celia Montalbán.

Según la información a la que ha tenido acceso este portal, la compañía de telecomunicaciones ha decidido dejar de apostar por Vodafone Yu como marca enfocada a los usuarios jóvenes de cara al próximo curso y cambiar su estrategia comercial en este segmento de público.

El programa comenzó sus emisiones en octubre de 2012 en la sintonía de Los 40, con Dani Mateo como presentador. Se emitía en directo de 17:00 a 20:00 horas a través de la web y a las. 21:00 horas en diferido en todas las emisoras de la cadena.

En 2016 pasó a emitirse en directo a las 14:00 horas y en 2019 dio el salto a la cadena de Atresmedia Radio, heredando el mismo horario. Desde esta temporada, volvió a emitirse a las 17:00 horas.