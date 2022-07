Roció Carrasco vivió este sábado una noche muy especial con la inauguración del Museo de Rocío Jurado en Chipiona. La presentadora y colaboradora cortó la cinta inaugural del memorial de su madre en un acto que contó con la presencia de Carmen Borrego, Maestro Joao, Miguel Poveda y de un rostro de Netflix, que estuvo a su lado durante bastante tiempo.

Esta cara de Netflix es Francisco Javier Query, uno de los 13 concursantes que formaron parte de la primera edición de 'Insiders', uno de los realitys originales de la plataforma de entretenimiento, que está conducido por la actriz Najwa Nimri.

Para ser más concretos, Query estuvo al lado de Rocío Carrasco en muchos momentos de la inauguración oficial del museo de Rocío Jurado dado al cargo institucional que ocupa en el Ayuntamiento de Chipiona. En la actualidad, y después del pacto tripartito alcanzado entre PSOE, IU y Unidos X Chipiona, partido por el que se presentó en las pasadas elecciones municipales, es responsable de las Delegaciones de Nuevas Tecnologías, Juventud, Comunicación y Turismo del consistorio gaditano desde el pasado abril de 2021.

En su paso por el reality de Netflix, Query dejó una gran huello en muchos de los compañeros que tuvo en esa primera edición de 'Insiders'. "Me tenéis que elegir porque me conocéis mucho más de lo que me puede llegar a conocer alguien que puedo tener al lado 24 horas al día", aseguró en el casting final del programa producido por IZen.

En este formato, el primero de los nuevos realitys de Netflix España, doce concursantes creerán estar en la fase final de un casting para entrar en un reality del que no conocían ningún detalle, pero ya estaban dentro sin saberlo, grabados sin saberlo desde el primer día en un plató de 1600 metros cuadrados con más de 250 micrófonos ocultos y 70 cámaras escondidas, 23 de ellas en calidad cinematográfica. Esto permitirá que se muestren tal y como son en una vuelta al reality de convivencia más puro.