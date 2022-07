Jorge Javier Vázquez lo dejó claro hace unos días: a diferencia del año pasado, esta vez no piensa perderse la final de 'Supervivientes'. Esto implicaría encontrarse con Olga Moreno en el plató del reality, ya que como manda la tradición, el ganador de la pasada edición debe entregarle el premio a su sucesor en el puesto. Sin embargo, la ex de Antonio David Flores no estaría dispuesta a coincidir con el presentador en un mismo espacio.

Así lo dejó caer anoche en 'Supervivientes: Conexión Honduras', después de que Ion Aramendi le lanzara una pregunta: "¿Contamos contigo en la final, no?". "No lo sé", admitió Olga entre risas antes de que el presentador insistiera: "Pero contamos contigo, ¿no? Tienes que entregar el cheque, eres la ganadora del año pasado".

"Sí, pero bueno. No lo sé", se limitó a decir la colaboradora sin querer entrar en detalles: "Hay cosas que son complicadas y que todos sabéis". "Me encantaría, porque debo muchísimo a todos los que están aquí detrás, pero me cuesta mucho trabajo entregar el cheque", afirmó.

"¿Por qué?", le preguntó el presentador a Olga, que prefirió no mencionar de forma directa su enemistad con Jorge Javier a raíz del documental de Rocío Carrasco: "Por sentimientos, por cosas que han pasado que no tienen que ver conmigo pero tienen que ver con mi familia y me duele. Simplemente por eso".

Aunque no cerró del todo la puerta a su participación en la final del próximo jueves, todo apunta a que Olga Moreno no cumplirá con la tradición con tal de no coincidir en plató con Jorge Javier Vázquez.