Los lapsus provocado por los nervios pueden marcar las visitas de los comensales del restaurante de 'First Dates'. Este es el caso de Carmen, una cocinera y modista barcelonesa de 85 años, que se puso muy contenta al ser recibida por Lidia Torrent en la puerta del local del programa: "Encantada de estar aquí porque te veo todos los días ¡Qué guapa eres!".

"Voy sola a todas partes. Yo tuve una pareja porque me quede viuda muy joven. A los 50 y pico años. Yo estuve muy enamorada de mi marido, pero no lo pasé bien con él. Era marino mercante y teníamos muchos problemas. Tengo cuatro hijos y cada vez que venía me hacía uno", explicó Carmen en un total a cámara.

Inmediatamente después de su llegada al restaurante, Lidia Torrent tuvo que lidiar con un momento algo incómodo después de que Carmen creyese que aún seguía saliendo con Matías Roure, su expareja desde hace varios años: "Y allí está tu pareja".

"Era, ya no lo es. Pero no pasa nada", le aclaró Lidia con mucha naturalidad a Carmen, que reconoció estar un poco nerviosa por el hecho de estar en 'First Dates'. "Ahora somos grandes amigos y compañeros de trabajo", le contestó posteriormente Matías a la señora.

Momentos después de este destacado instante, Carmen supo que iba a conocer a Pedro, un caminero jubilado de 84 años y también residente de Barcelona, que desveló que no para de contar chistes: "Soy muy alegre a pesar de mi edad. Me gusta divertirme con alguien, no solo. De hecho, hace tres meses hice un crucero yo solo. No encuentro con quién ir, pues me voy solo".