Edu Rosa pone punto y final a su paso por la séptima edición de 'Masterchef Celebrity'. El actor de series como 'La casa de las flores' (Netflix) se convirtió en el segundo expulsado del talent culinario tras una prueba de eliminación en la que el jurado no necesito deliberación dado el nivel de sus noodles con huevo poché.

"El buen nivel de tus compañeros no te ha ayudado mucho, pero nos quedamos con tu actitud. Te hemos visto esforzarte. Eres un tío luchador y trabajador, pero es verdad que te falta mucho para ese nivel mínimo de cocina que estamos pidiendo", dijo Pepe Rodríguez como argumentación a su decisión.

Lo cierto es que Edu Rosa no había tenía su mejor noche en la séptima edición de 'Masterchef Celebrity'. Aparte de la prueba de eliminación, el actor realizó uno de los peores platos del primer reto tras realizar varias elaboraciones fallidas, además de no estar demasiado acertado en el cocinado de exteriores.