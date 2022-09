Fernando Tejero es uno de los actores más conocidos del panorama nacional por formar parte del reparto de algunas de las series más exitosas de las últimas décadas, como 'Aquí no hay quien viva', en el que representaba al portero, Emilio, o en 'La que se avecina', donde personificaba a Fermín.

Aquí no hay quien viva' dejó de grabarse hace ya 16 años, pero todavía continúa disponible en algunas plataformas de contenido y, evidentemente, Fernando Tejero continúa percibiendo una importante cuantía de dinero por eso. Así lo ha desvelado en la entrevista que ha concedido al programa 'Martínez y Hermanos', "Bienvenido sea", de Movistar+.

Al actor, orgulloso del trabajo que realizó durante la serie, confiesa que le parece genial seguir cobrando: "Hombre, solo faltaría. Que menos que por todo lo que te pasa en la calle con las fotos o que te llamen, luego te llegue algo de las reposiciones. Prefiero seguir llevándome la pasta y bienvenida sea" .

Sin embargo, no ha querido comprometerse, y ha decidido no revelar la cifra exacta que le siguen pagando por las reposiciones de 'Aquí no hay quien viva'.