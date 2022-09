Se llama Ainhoa y llegó pisando fuerte al restaurante de First Dates, el programa de Mediaset en el que se organizan citas para buscar pareja. Esta joven valenciana fue sin duda una de la protagonista de uno de los últimos programas emitido por Cuatro. Ella misma reconoció ser "puro love, pura dinamita" cuando el presentador Carlos Sobera le preguntó cómo era.

Ainhoa, que trabaja como azafata mientras acaba sus prácticas en una farmacia, quedó prendada de su cita. Él se llamaba Muthanna y a Ainhoa se le notaba que le gustaba. "Estoy sudando como una guarra... porque estoy nerviosa", reconoció mientras se acababa de tomar el segundo chupito justo antes de saludar a su cita. "Madre mía, tú te pides agua y yo con chupitos de jagermeister".

La cita iba sobre ruedas

La valenciana dejó sin palabras a Muthanna, nutricionista de profesión, cuando le confesó que la imagen de proyectaba en ocasiones le había perjudicado en sus relaciones. ""Doy imagen de 'buah'... esta pava me come con patatas... estoy por civilizar...y claro... como trabajo de noche... la gente cree que eres una guarra y no eso no es verdad". La cita parecía que iba sobre ruedas. Los dos eran guapos, simpáticos y las bromas fluían con total naturalidad. "Tengo tanta hambre que me como un toro ahora mismo", subrayó la valenciana al sentarse a la mesa. "¿Qué es lo que más te gusta?", le preguntó Muth... con cierta picardía. "A mí, que me entre justa", bromeó Ainhoa.

Sin embargo, y tal como Muthanna explicó a cámara, no había sentido la chispa y cuando llegó el momento de la verdad dejó a Ainhoa sin segundo cita. "No ha podido ser", se conformó la valenciana.