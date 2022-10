'Cuatro al día' conectó durante la tarde del lunes, 10 de octubre, con uno de los compositores del polémico tema que sonó el pasado fin de semana en el festival organizado por Vox en Madrid. Isaac Parejo intervino en el programa de Ana Terradillos para defender la letra de la canción, que contiene estribillos como "vamos a volver al 36". Además, se burla del colectivo LGTBI y frivoliza con las violaciones grupales a mujeres.

"¿Qué quiere decir 'vamos a volver al 36'? Porque yo cuando oigo esa canción me pregunto... ¿Qué quiere decir este chico?", comenzó preguntándole la presentadora al youtuber, que estuvo a la defensiva desde el primer minuto: "Claro, es normal que no lo entienda la gente que no ha escuchado la canción entera. Si lo haces entiendes perfectamente el contexto, pero los medios la han cortado".

Acto seguido no dudó en arremeter contra el periodista y divulgador Alán Barroso, presente en el plató del espacio: "Desbloquéame de Twitter, gracias". "Cuando dejes de mandar a tus hordas de trolls igual te desbloqueo", replicó el colaborador antes de que Terradillos interviniera para reconducir el debate.

"Es una condición que trata sobre que este Gobierno se parece al Frente Popular", sostuvo Parejo durante la entrevista. Además, se mostró crítico con "el contexto político" en el que nos encontramos: "En el caso de que dijéramos que queremos volver al 36 estaría dentro de un marco irónico".

El creador de la canción ‘vamos a volver al 36’ en el acto de Vox se defiende de la polémica y se enfrenta a Ana Terradillos#CuatroAlDía10O https://t.co/b61LbeZLMg — Cuatro al día (@cuatroaldia) 10 de octubre de 2022

Cuando la conductora de 'Cuatro al día' le preguntó por las sensibilidades que puede herir su canción, el entrevistado se mostró tajante: "¿Qué sensibilidades puede herir una parodia? Entiendo que pueda herir sensibilidades Pablo Hasél pidiendo asesinar a la familia real o Valtónyc pidiendo poner bombas a la guardia civil, cosa que defendí como libertad de expresión en su momento".

Ana Terradillos cuestionó más adelante otro fragmento de la canción que dice lo siguiente: "Las feministas protestan por una violación grupal. Hay diez más que investigar, me da igual, son de Senegal". "Estarás conmigo en que, hablar de una agresión sexual de ese tipo, al menos polémica trae", planteó.

"Lo que quiere decir esa parte de la canción es cómo los medios de comunicación silencian las agresiones sexuales cuando se trata de inmigrantes", aseguró Parejo ante la sorpresa de la presentadora: "¿Tú crees que los medios hacemos eso?". "Hombre, por supuesto, y cosas muchísimo peores", replicó él mientras su interlocutora frenaba su discurso: "No, no, por supuesto no. Yo no hago eso y este programa tampoco".

"Yo en tu programa he visto cómo se criminaliza a gente no vacunada. Lo he visto en tu programa y en tu cadena", continuó diciendo el simpatizante de Vox. Terradillos, por su parte, optó por zanjar un enfrentamiento que iba en aumento: "Yo no he silenciado ninguna violación grupal cometida por quien sea. Eso es una barbaridad, te pido por favor que no lo vuelvas a decir porque eso no lo hacemos en este programa".