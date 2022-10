La murciana Mireia Ruiz, quien fue concejala de Archena por el PSOE y concursante de la tercera edición de Masterchef allá por 2015, ha anunciado que padece cáncer de mama. A través de las redes sociales, ha compartido su experiencia con la enfermedad este miércoles, 19 de octubre, día en el que se conmemora mundialmente la Lucha contra el Cáncer de Mama.

"Siempre he querido raparme el pelo y ha tenido que venir el cáncer de mama a obligarme a hacerlo. Y no, en mis planes no contaba con él", ha escrito Mireia en un mensaje compartido junto a una imagen en la que aparece con la cabeza rapada y vistiendo la camiseta de Pau Donés, en la que se puede leer "vivir es urgente".

La murciana ha contado que "tras un verano entre hospitales, playa y festivales, no me ha quedado otra que hacerle un hueco al cáncer de mama en mi vida,a él y a todas sus caras".

Pese a la difícil situación que atraviesa, Mireia ha lanzado un mensaje optimista: "Y si, hoy sonrío a la cámara y a la vida porque es mi forma de ser y porque ,venga como venga, no voy a dejar de hacerlo.

"Gracias por tanta fuerza, por tanto cariño y por tanto tanto amor", ha agradecido para finalizar su escrito.

Tras el anuncio de su enfermedad, Mireia ha recibido miles de mensajes de apoyo por parte de sus seguidores, allegados y distintas personalidades públicas de la Región de Murcia.

Implicada con la cocina y con la sociedad

Mireia Ruiz es una pedagoga murciana que se define como "implicada socialmente e inquieta a la que le encanta la educación y le apasiona la cocina".

Tras su contacto con la política como concejala socialista en Archena, se convirtió en la primera murciana en participar en el programa de RTVE Masterchef, en el año 2015.

Ahora ejerce como Educadora Gastronómica en Cocinando Sonrisas. "Con Cocinando Sonrisas aúno dos de mis grandes pasiones, la educación y la cocina, con un proyecto que tiene como objetivo educar gastronómicamente a pequeños y mayores de diferentes formas, potenciando el gusto por la cocina", explica la murciana en su página web, donde también comparte recetas de cocina.