Paolo Vasile dejará de ser de manera inminente el máximo responsable de Mediaset. El italiano ha sido fulminado por la cúpula del grupo tras no poder solventar la grave crisis de audiencia que sufre Telecinco en los últimos meses y que se une a la mala reputación de la cadena en la última década.

Según la información a la que ha tenido acceso este portal, su puesto lo ocupará un nuevo ejecutivo procedente de Italia que llegará próximamente y que provocará un efecto dominó en el resto de los cargos directivos del organigrama. Se trata, por tanto, de una refundación de la compañía en toda regla.

Italia ya había despojado a Vasile de gran parte de su poder en las últimas semanas, cuando un nuevo equipo comenzó a tomar el control del área comercial de la compañía. Paolo Vasile ha sido durante más de dos décadas uno de los ejecutivos con más poder dentro de una misma compañía.

La remodelación no afectará a Borja Prado, nombrado presidente de Mediaset este mismo año, que se pondrá al frente de la que, previsiblemente será la última junta extraordinaria de accionistas a la que asista Vasile y que tendrá lugar la próxima semana, todo apunta al miércoles 26 de octubre.

Y no ha sido el único cambio. La cadena ha anunciado, tal y como ha informado el portal especialista en televisión VerTele, que Lara Álvarez y Joaquín Prat no presentarán los especiales de Navidad. "Con Jesús Vázquez y Verónica Dulanto, la principal apuesta de la cadena de Mediaset para las noches del 24 y 31 de diciembre ya se ha comenzado a preparar realizando sus grabaciones".

Ana Rosa manda un mensaje tras el despido de Vasile

La presentadora de 'El programa de Ana Rosa' ha querido aprovechar el espacio de su programa para aclarar cuál es la situación de Paolo Vasile, cuando se producirá su marcha y, sobre todo, resaltar que el futuro adiós al Consejero Delegado de Mediaset España "no es una destitución".

Al término del programa, Ana Rosa toma la palabra y se dirige a toda la audiencia: "Quiero decir una cosa, es algo personal, la noticia es que Paolo Vasile, CEO de esta compañía, se va". "Yo quiero decir lo que sé, Paolo se va fundamentalmente porque esto está decidido desde hace mucho tiempo, Vasile sigue siendo de la familia Berlusconi como un hijo, un hermano o un tío porque ha trabajado toda su vida profesional", explica la presentadora.

Ana Rosa continúa dando más datos: "Lo digo por aclarar porque aquí no ha habido ninguna destitución, no sé cuando se va a producir, lo normal de todas las compañías es cuando hay que presentar las cuentas del año. Y no sé cuando será, si será en diciembre o febrero". Y además, por si hubiese algún tipo de duda, reitera: "Aquí no hay ninguna destitución"