Kiko Rivera se ha convertido en el blanco de las críticas de 'El programa de Ana Rosa' por cómo está llevando su ingreso hospitalario por un ictus y su posterior recuperación. El formato presentado por Ana Rosa Quintana ha criticado el uso constante del teléfono que está haciendo el hijo de Isabel Pantoja a pesar de su delicado estado de salud.

La presentadora del programa de Telecinco no tardó en compartir su experiencia personal para mostrar su punto de vista: "Yo te digo una cosa. Me pilla reciente y cuando tú no estás bien o te acaban de operar es que no tienes ganas ni de móvil, ni de fotos, ni de nada, o sea, esa obsesión que tienen por radiar absolutamente todo, hasta en un hospital, yo francamente no la entiendo".

En su crítica, la comunicadora también se dirigía a los que visitan a las personas ingresadas: "Y luego, el que va de visita. ¿Cómo que el que va de visita va con su móvil haciéndose 'selfies? Pero, ¿eso qué es? ¡Qué falta de educación!", soltó mostrándose bastante indignada por este tipo de comportamientos, en muchas ocasiones, habituales.