Las personas que acuden a First Dates nunca dejan de sorprendernos. Marta, ha sido una de ellas. Su cita Álvaro, cuando la vio entrar por la puerta quedó encantado con ella: "Una chavala guapa, alternativa, de mi rollo... La verdad es que me ha parecido bien", explicaba ante las cámaras antes de saber lo que estaba a punto de ocurrir.

"Perdona, es que se supone que yo no tendría que estar aquí... Es que mira, te lo tengo que explicar", decía Marta inquieta. "Te veo muy, muy nerviosa", le contestaba Álvaro, que no comprendía de dónde provenía el nerviosismo de su pareja de velada. Después de esto, la joven, espetó algo que dejó a su pretendiente y a los espectadores petrificados: "Es que yo soy así, ¿vale? Mira, yo tengo varias personalidades, ¿vale? Y yo soy una personalidad, y ahora he salido yo, pero yo no quería salir ahora, ¿sabes?".

Álvaro, anonadado, le repreguntaba para confirmar si era cierto lo que estaba escuchando: "Mmm... Vale. Ósea, tienes personalidad múltiple, ¿no?". La joven, sin tapujos, se lo confirmaba: "Sí, tengo varias personalidades". Ante la situación, el joven confesaba en la intimidad que no entendía nada, y por eso le sigue preguntando al respecto: "¿Me puedes contar un poco más de cómo va esto? Tengo cierta curiosidad". Ante las dudas de su compañero de mesa, Marta decide explicarle más detenidamente su situación: "Vale. Vivimos varias personas en este cuerpo. Era Sole la que tenía que venir, pero bueno, de repente he venido yo".

Álvaro continúa perplejo, y se sorprende de que un mismo cuerpo pueda aglutinar diferentes personalidades: "¿Tenéis diferentes nombres?". Marta, la que está presente en la cita en ese momento, le responde: "Sí, yo me llamo Marta". De repente, la cita pega un giro de 180 grados y la joven muestra otra de sus personalidades: "Sole, encantada. ¿Cómo era tu nombre?". El joven, que continúa descolocado, se presenta de nuevo.

La joven ha recibido numerosas críticas a través de las redes sociales tras su aparición en el programa de citas, aludiendo a que no tiene ningún tipo de trastorno y que su "actuación" supone una ofensa para las personas que realmente lo sufren. Ella, indignada, ha decidido pronunciarse en sus perfiles de TikTok e Instagram al respecto para defenderse: "Voy a intentar hablar con la consideración que vosotros no habéis tenido. Algunos habéis dicho que soy una farsa porque hablo con demasiada coherencia y que, por lo tanto, es imposible que yo sufra un trastorno de salud mental. Lo que me ha dolido de esto es que hayáis considerado que una persona por el hecho de sufrir un problema de salud mental, que están a la orden del día, no pueda hablar con coherencia".

Además, ha decidido poner en relieve la importancia de la normalización de las enfermedades de salud mental: "No sé qué os han vendido como problemas de salud mental, pero os puedo asegurar que es algo normal, que se da con mucha frecuencia. No por sufrir un problema de salud mental una persona es menos valida. Creo que una persona es menos valida por juzgar. Esas personas sí que considero que son menos validas".