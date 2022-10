Mariajo ha entrado por la puerta de First Dates por todo lo alto. La mujer asegura que toda la vida ha llevado de calle tanto a hombres como mujeres, algo que asegura que ha creado muchas envidias: "No te puedes imaginar la de mujeres que en redes sociales a día de hoy me piden citas y me dicen que soy guapísima", garantiza.

Por si fuera poco, la comensal del programa de citas asegura haber estado liada con personajes públicos como Pipi Estrada, haber compartido una historia amorosa con Chicho Ibáñez Serrador cuando trabajaba con él, además de haber ligado con Manolo Royo y con diferentes políticos que a día se hoy tienen una butaca en el Senado. "Lo que pasa es que yo no hablo, porque si hubiera hablado estaría en otros programas ganando dinero. Lo tendría que haber hecho", explica. Marta, la joven con personalidad múltiple en First Dates: "Vivimos varias personas en este cuerpo" A su entrada, Carlos Sobera, a quien no ha dejado indiferente la fuerza y seguridad en sí misma que ha demostrado Mariajo desde el principio, decide preguntar a la invitada si considera que tiene algo especial, algo que no tenga el resto de mujeres. Mariajo, siguiendo la misma línea responde de manera clara y directa: "Te voy a decir que sí aunque se que me van a criticar muchas personas, sobre todo mujeres. Yo soy especial, es mi forma de ser". Gema, hipnotizada con su "empotrador": "Mamá, hoy duermo en Valencia" A continuación, el presentador se queda petrificado cuando Mariajo cuenta que es médium, y que es un don que heredó de su madre: "Mi mamá, que en gloria esté, era médium, y yo también. De hecho, tengo muchas clientas de mi madre que me llaman a mí". Es más, la mujer cuenta que ha vivido muchas experiencias paranormales, como que a veces la cama se ha movido mientras ella estaba tumbada, que ha sentido que le daban una palmada en el culo, y que le han hablado y tocado. "Cuando esas cosas te pasan sabes que lo que las provoca no es algo de este plano". Una pareja encantada, una lluvia de piropos y un perfume embriagador 🥰



Reservas confirmadas y nuevas parejas de camino al restaurante. ¡Nos vemos en una hora en #FirstDates18O! ❤️ pic.twitter.com/nH0Pc3PsXc — First Dates (@firstdates_tv) 20 de octubre de 2022 Cuando le presentan a su cita, Juanjo, queda bastante decepcionada: "Me veo mucha mujer para él", lamenta. Sin embargo, el hombre queda hipnotizado desde el minuto uno con ella. Quizás la médium tenga razón y sea toda una rompecorazones. De hecho, durante la velada le propone incluso viajar juntos a Nueva York, algo que ella descarta por completo, dejando claro que no viajaría con ni a Nueva York ni a ninguna parte, especificando que ni siquiera se sentaría a tomar una cerveza él. En la decisión final Mariajo ha sido sincera y ha confesado que no quiere tener ninguna otra cita con Juanjo. Él, por su parte, se ha quedado muy despagado al conocer la decisión de la médium. El hombre pensaba que se había despertado la química entre ambos, y que ella había estado a gusto durante la cena porque se ha mostrado muy risueña en todo momento.