Poco a poco vamos descubriendo más detalles sobre las candidaturas de los 18 participantes del Benidorm Fest 2023. TVE ha organizado este miércoles una rueda de prensa para conocer un poco más a los aspirantes de la segunda edición del certamen, que se celebrará durante la semana del 30 de enero al 4 de febrero.

Además de compartir sus impresiones sobre esta aventura musical y televisiva, los seleccionados han revelado los títulos de las canciones que defenderán sobre el escenario de la preselección española para Eurovisión. "Ellos son el ejemplo de que el Benidorm Fest se va a consolidar como un referente en Europa de la música española", ha afirmado Eva Mora, jefa de la delegación española de Eurovisión.

Bajo estas líneas están los títulos de los temas candidatos, que podrán escucharse a lo largo de las próximas semanas en la web de RTVE. "Están terminando de ultimar los retoques y las últimas versiones para que todo esté a punto. Cuando esa fase finalice las daremos a conocer", ha declarado María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE.

Todas ellas parten con opciones de representar a España en Eurovisión 2023. El certamen tendrá lugar el próximo año en Liverpool durante los días 9, 11 y 13 de mayo.

Los títulos de las 18 canciones

Agoney - Quiero arder

"Llevo un temazo y voy a por todas. Es muy intenso como yo".

Alfred - Desde que tú no estás

"Creo que es la mejor canción que he escrito nunca".

Alice Wonder - Yo quisiera

"Lo afronto con buena energía y rodeada de mi equipo, que está a tope".

Aritz Arén - Flamenco

"Con muchas ganas de trabajar, de mejorar, de estar cómodo y de disfrutar".

Blanca Paloma - Ea, ea

"Vengo con el mismo respeto y la misma ilusión que el año pasado. Mandé un par de canciones a última hora y aquí estoy. Es una declaración de amor que va más allá de la muerte".

E'femme - Uf

"Es un tema bastante sugerente. Vivimos este camino con mucha ilusión, es como un sueño".

Famous - La Lola

"Tengo nervios, pero también estoy emocionado y con ganas".

Fusa Nocta - Mi familia

"Es un momento súper guay para enseñarle mi canción a mucha gente".

José Otero - Inviernos en Marte

"Mi canción habla de cosas opuestas que no pueden suceder a la vez".

Karmento - Quiero y duelo

"Voy a defender y a compartir una canción que habla de lo que vivimos muchos artistas y muchas personas en la búsqueda de nuestro camino".

Megara - Arcadia

"Somos una banda de rock y llevamos unos años luchando por extender y dar a conocer este género que tanto nos gusta"

Meler - No nos moverán

"Primero somos tres amigos a los que les unió la música. Compartíamos la misma pasión y nos fuimos a tocar al metro".

Rakky Ripper - Tracción

"Estoy preparada, es el mayor reto al que me he enfrentado. Ahora que he llegado, toca currar muchísimo y disfrutar".

Sharonne - Aire

"Hasta que no me surgió la inspiración no lo tenía muy claro, pero en cuanto bajó dije... A por ello".

Siderland - Que esclati tot

"Lo afrontamos con ganas y mucha humildad, para nosotros llegar hasta aquí es un éxito"

Sofía Martín - Tuki

"Tengo muchas ganas de trabajar y de que seamos una buena clase (...) mi canción tiene un sonido que puede romper barreras".

Twin Melody - Sayonara

"Nuestra canción es muy divertida. Vamos a hacer bailar y disfrutar a la gente".

Vicco - Noche entera

"Soy una artista camaleónica. Mi propuesta os va a sorprender. Es el momento de que la gente conozca un poco más de mí".