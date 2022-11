Joaquín Padilla es el vocalista del conocido programa de Antena 3, La ruleta de la suerte, desde 2012. Debido a todos los años que lleva en televisión ya eran muchos los que le conocían muy bien. Sin embargo, hace unas semanas se convirtió en el centro de atención en redes sociales por la versión propia que cantó del hit del verano de Quevedo y Bizarrap: Quédate, convirtiéndose en trending toppic en Twitter.

CHICAS SLQNWKWJIJ ESTOY DANDO VOLTERETAS pic.twitter.com/1VBD7jmpPd — alba (@ramonicahall1) 27 de octubre de 2022

No obstante, el cantante no se convirtió en tendencia en la red social precisamente por algo positivo, sino porque los usuarios de la plataforma criticaron duramente su interpretación con comentarios como: "Pero este hombre no se cansa de hacer el ridículo?" o "Es increíblemente admirable y objeto de estudio que ese hombre se gane la vida cantando, el verdadero si quieres puedes".

Lo cierto es que Joaquín Padilla no solo se dedica a interpretar obras musicales de otros artistas en La ruleta de la suerte, sino que también tiene sus propios temas. Algunos han triunfado más que otros. También ha llegado a sacar a la luz canciones con su pareja, Chuz Herranz, con la que comparte profesión y, además, forma un dúo: Entrelazados. Ambos han acudido juntos a programas de radio y televisión para compartir con el mundo su primer álbum, El amor es la respuesta.

‘El amor es la Respuesta’ es su primer álbum, merece la pena que lo escuchemos en Spotify descubriendo cómo la música es capaz de generar infinidad de emociones, entre ellas el amor. Quizás la fuerza más poderosa del mundo, tal y como se plasma en este duo que acaba de publicar con el sello musical de Atresmedia.

La televisión ha hecho aún más famoso a Padilla que es la cara visible del grupo que ameniza uno de los programas más longevos de la televisión. ‘La ruleta de la suerte’, Herranz tampoco se queda atrás con sus cualidades musicales a pleno rendimiento, ambos son un dúo ganador en el amor.