Jorge Javier Vázquez ha protagonizado un sonoro enfrentamiento verbal con un integrante del gobierno madrileño presidido de Isabel Díaz Ayuso. El presentador no se ha quedado callado ante las palabras de Fernando Prados, viceconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, sobre la polémica videoasistencia en los centros sanitarios tras ser preguntado por Risto Mejide: "Si alguien tiene un ictus, hay unas campañas de formación para que detectemos cuáles son los síntomas porque lo que hay que hacer es llamar al 112".

“Las campañas se hacen para detectarlo lo antes posible, te puede dar en tu casa y hay que detectarlo ahí, no hay que esperar a nadie”, añadió Prados. "Pero si uno acude a un centro, no hay médico. ¿Qué hacemos?", le repreguntó Risto Mejide al viceconsejero, respondiéndole lo siguiente: "La enfermera o el celador pone el mecanismo igual que desde tu casa, llamando al 112".

Instantes después de dar esta respuesta, Jorge Javier Vázquez contestó a Prados visiblemente cabreado por estas contestaciones: "Cada vez que escucho este tipo de explicaciones, cuando hablan de la sanidad pública madrileña, tan alucinógenas, me parece que están hablando de Venezuela o de Cuba pero no de Madrid".

"Es que me da la impresión de que se están dirigiendo a entes que no pensamos. ¿De verdad se creen lo que cuentan? ¿Que somos tan imbéciles? ¿Son capaces de emplear el discurso que están empleando? ¿No se dan cuenta de que estamos viviendo una situación catastrófica y que lo mejor sería vamos a aceptar que la sanidad pública se está yendo a tomar por culo en Madrid y vamos a intentar ponerle freno a esto?”, se preguntó Vázquez manteniendo un tono muy contundente.

El presentador también calificó este asunto de la videoasistencia como “el mayor de los ridículos": "Vamos a ver, videollamadas... ¿Pero en qué cabeza cabe que pretendamos? ¿Pero de qué coño estamos hablando? ¡Que estamos hablando de la salud de la gente, que es una cosa primordial que se tendría que implicar el Gobierno, a la Comunidad...! ¿De qué nos pretenden convencer?”, continuó, añadiendo: "Estamos a punto de ser declarados zona catastrófica, no mareamos más al personal. No intenten marear más porque cada palabra que emiten es un insulto a la inteligencia de los ciudadanos".

Tras escuchar sus palabras, Prados tampoco dudó en contestar a Jorge Javier: "No entiendo ese discurso, independientemente de las palabras mal sonantes que no se a qué viene en todo esto, que intentan generar una situación...".

"¡Es que es acojonante!", dijo Jorge Javier, antes de que el viceconsejero madrileño de sanidad siguiese: "Pretende generar crispación. No hay quien lo entienda. Las campañas que se hacen para enseñar a la población la detención del ictus se lleva haciendo hace muchísimo tiempo".

"Un ictus es cuestión de un minuto, que se le puede ir la vida, que no llega un celador y dice voy a hacer una llamada”, afirmó Jorge Javier, recibiendo una contestación muy cortante por parte de Prados: "Usted no sabe nada de esto, perdóneme". "Es que he tenido un ictus, soy un superviviente", le espetó el presentador.

"No voy a entrar en debate con alguien que no sabe", aseguró Fernando Prados, viceconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. "Me parece una falta de respeto total y absoluta", sentenció Jorge Javier.