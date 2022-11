Era su primera vez en el programa y no ha defraudado. Claudia Salas, la actriz que ha dado vida a Rebeca en la serie Élite, no ha podido acabar más contenta de su paso por Pasapalabra. En el programa de ayer tuvo grandes momentos en las diferentes pruebas en las que el objetivo es sumar puntos para poder luchar por ganar el rosco y el bote millonario del programa, que desde hace meses se disputan Rafa y Orestes.

Además de llevarse a casa el juego del programa, la actriz madrileña demostró sus dotes de actuación cuando en la cita musical le tocó adivinar una de las melodías. Fue la primera en pulsar y acertó a la primera la canción de Camila Cabello 'Habana'.

Lo que no sabía Claudia es que Roberto Leal, el presentador del programa, no iba a dejar que su última día como miembro del equipo azul acabara sin una sorpresa. Leal le lanzó un órdago a la actriz nada más dar por buena su respuesta. ¿A que no bailas?, le dijo. Dicho y hecho. Claudia le echó mucha cara y le dedicó al presentador un par de movimientos muy sexis al ritmo de la canción que acaba de acertar hacía solo unos segundos.

Leal se envalentonó, le echó también cara pero mucho más comedido y desde su silla se marcó también un par de postureos.