Joaquín Sabina acudió anoche a El Hormiguero para presentar su documental "Sintiéndolo mucho", que se presentará este jueves en casi 200 salas de cine de todo el país. Con él acudieron el también cantante Leiva, que participó en la banda sonora, y Fernando León de Aranoa, que dirige el largometraje documental.

La película se centra en los últimos quince años de la trayectoria del cantante, y los tres asistentes comentaron con Pablo Motos algunos de los momentos más destacados, como su caída hace ya casi tres años que le mantuvo alejado de los escenarios.

El cantante, entre bromas, comentó que bebía dos litros diarios "por prescripción facultativa", pero que el médico no había especificado de qué: "no tiene por qué ser agua, puede ser tequila o whisky". El artista también afirmó que ahora tiene que cuidarse, que dejó la cocaína hace más de 20 años pero que "cuando me preguntan qué siento ahora, contesto que siento nostalgia".