El restaurante de First Dates recibió la semana pasada a Sergi, un comensal que, en las preguntas introductorias que Carlos Sobera acostumbra a hacer para conocer un poco a cada persona, confesó que sufrió bullying de niño.

El hombre acudía a First Dates para encontrar a su primer amor, ya que a raíz del acoso escolar sufrido en su infancia, tenía serios problemas para relacionarse. Fue entonces cuando Sobera contó que comprendía a la perfección cómo se sentía el comensal porque él había pasado por lo mismo de pequeño. "En la vida hay muchas cosas asquerosas, pero una de ellas es el bullying. Yo también lo sufrí cuando era pequeño, era un niño gordito y orejudo, y se metían conmigo, pero yo era vasco y eso… fue un problema”, reconoció.

“Una persona que sufre acoso lo pasa bastante mal y una cosa que no tiene que hacer es quedárselo para uno mismo, se tiene que contar… Si te lo callas, creo que es aún peor”, añadió Sergi consciente de que eso, quizás, habría cambiado la forma de llevar su infancia.

La cita de Sergi

Sergi conoció a Raquel, su cita, en el restaurante de First Dates. Una mujer hecha a sí misma a la que no le importa lo que digan de ella. “Voy a mi bola, no voy a crear conflictos, paso de todo”, aseguró ante las cámaras del programa. Al interesarse por sus relaciones pasadas, Sergi le ha contado su problema en su etapa escolar, confesándole a su cita que le hacían bullying “con el tema del peso y las gafas”, y que eso le había hecho ser más introvertido de lo habitual. Ella lo ha entendido y ha admirado que Sergi quisiera superarse a sí mismo.

La decisión final, sin embargo, no fue lo que él hubiese querido. Ante la pregunta de si tendrían una segunda cita, Sergi ser ha mostrado dispuesto a seguir conociendo a Raquel, mientras que ella ha afirmado que son muy diferentes para tener una relación, por lo que sí que volvería a quedar con él, pero "solo como amigos".