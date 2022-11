En ocasiones una primera mirada en una cita es tan impactante que ciega. Algo así tuvo que sucederle a Yuleima en First Dates. La canaria acaba de aterrizar en Madrid y cuando vio a su cita quedó prendada de su físico hasta el punto de prácticamente no saber ni dónde estaba. Cosas del amor a primera vista.

Yuleima solo tenía claro una cosa. Que le gustaba Hipólito, un argentino de 28 años que trabaja como entrenador personal en València. Digamos que Hipólito era el prototipo de chico ideal para la canaria, que nada más entrar en el restaurante dejó muy claro que para ella el físico era muy importante.

Algo parecido le sucedió a su cita en First Dates. También valora mucho el aspecto físico y claro... todo apuntaba a flechazo perfecto. La cita iba sobre ruedas... miradas, bromas, química.... hasta que ha llegado uno de los momentos clave de la cita en el que la canaria ha querido poner las cartas sobre la mesa.... Cuando el argentino le ha contado que vivía en Valencia, ella no ha dudado en preguntarle por el lugar del mapa en el que estaba situada: “Voy a quedar como una inculta porque no sé por donde queda… Eso está abajo ¿no? En Andalucía”.

Un problema con la geografía

El argentino, para no sonar muy brusco, ha querido explicarle dónde quedaba la provincia en la que vivía: “Claro, al lado de Barcelona”, decía él. “Madrid sé que queda en el centro de la península, pero no sé ubicar las provincias”, añadía ella.