"Rodeados de ratas", así describen varias personas su experiencia en un restaurante de València. Tripadvisor es una gran herramienta para consultar los comentarios de otros comensales antes de decidirnos por un sitio en concreto, y más leyendo ciertas críticas como las que reúne este local valenciano.

Son varios los usuarios que han decidido advertir a través de las reseñas en la plataforma de la presencia de estos roedores en la terraza del bar, como por ejemplo Patricia: "La comida calidad-precio bien, pero hemos estado cenando rodeados de ratas. Ha sido realmente incómodo estar cenando a medio metro de las ratas, sin que nos informaran previamente de la situación, justificándose únicamente con que en Valencia hay ratas".

Por si fuera poco, parece que el personal del restaurante no resuelve la situación de la manera más correcta, ya que todos los clientes que relatan esta experiencia coinciden en que no recibieron un buen trato ni una solución factible por su parte. "Al pedir explicaciones al gerente de por qué si sabe que hay ratas sigue montando terraza, nos encontramos a una persona con actitudes chulesca y cero en resolución. Resumen: comida buena y barata, entorno horrible, y actitud lamentable", comenta Ainara enfadada. Y como se ha explicado, no es la única, y es que Carol también lamenta el trato recibido: "Cuando vimos los primeros animales trepar al árbol que daba a nuestra mesa nos asustamos, y se acercó personal del bar. Nos dijeron: '¿Ratas?, vaya novedad'".

Por otra parte, y dejando de lado la presencia de ratas en el restaurante, tampoco se trata de un local que acumule demasiadas experiencias positivas en sus comentarios, sino más bien todo lo contrario. Valentín muestra su descontento de la siguiente forma: "Nefasta calidad de la comida y nefasto servicio. Fuimos a celebrar un cumpleaños de dos amigas , los entrantes bien pero el plato principal lo sirvieron corriendo y completamente frío, el entrecot parecía chicle y la camarera que nos atendió súper irrespetuosa y poco amable". Al igual que Marta, que resalta de nuevo la mala actitud de los camareros: "Nos han tratado fatal. Los camareros son unos irrespetuosos que tratan fatal al cliente. Comentarios como "si se lo tengo que volver a decir le pego una hostia". En resumen, horrible".