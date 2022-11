Una nueva velada en First Dates mostró una vez más que el amor puede con todo. Así fue en la cita entre Violeta y Victoria. Provenientes de dos mundos completamente distintos, las dos se atrajeron desde el primer momento.

Violeta es vegana, y el mismo día que decidió cambiar de dieta, dejó de depilarse. Confiesa que esto le ha traído algún problema e incluso inseguridades: "Me miran por la calle, hasta me han sacado fotos en el tren", cuenta. Para ella, los pelos son "un filtro de personas". "Dice mucho de cómo son las personas", asegura, y explica que si alguien tiene algún problema con que no vaya depilada, el problema no es de ella sino de la persona.

Coincidencias

Tanto Victoria como Violeta se dieron cuenta de la misma manera que les gustaban las chicas, algo que les unió todavía más.

Victoria contó el racismo que había sufrido al llegar a España con tan solo 10 años, cayendo en un pueblo pequeño en el que decían a sus padres que habían venido a robarles el trabajo. Además le contó a su pareja que había sido "una adolescente rebelde" porque primero tuvo que adaptarse a la religión de los Testigos de Jehová y, más tarde, fue a un colegio del Opus Dei, y eso le hizo "más rebelde todavía".

¿Hubo beso?

En la intimidad del reservado, una vez acabaron de cenar, ambas estaban vergonzosas, aunque se notaban las ganas de besarse. Finalmente tuvieron que conformarse con unos 'piquitos', pero ambas decidieron que habría una segunda cita y salieron del restaurante juntas para dar un paseo por Madrid.