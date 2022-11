La tercera edición de 'El desafío' está a punto de comenzar a emitirse. Antena 3 ha comenzado a emitir promociones del concurso de gran formato presentado por Roberto Leal y producido por 7 y acción ('El hormiguero'), que indican que llegará muy pronto a la parrilla de programación.

De esta manera, se adelanta a 'Tu cara me suena' y 'Mask singer', los otros dos grandes show que la cadena de Atresmedia tiene en rampa de salida para los primeros meses de esta temporada.

El talent musical presentado por Manel Fuentes comenzó hace varias semanas sus grabaciones. Y no es habitual que una vez editado se demore demasiado su estreno. Sin embargo, de momento no hay noticias sobre su lanzamiento, que no obstante se espera para antes de finales de este año.

Por su parte, 'Mask singer' grabó su tercera edición hace aproximadamente un año y nada se supo desde entonces. El confidencial digital aseguró en junio que su estreno estaba previsto para las primeras semanas de septiembre, pero finalmente no hubo noticias al respecto.