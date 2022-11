Ágatha Ruiz de la Prada fue una de las invitadas del 'Deluxe' para promocionar sus memorias, pero también aprovecho la ocasión para dar un repaso a un buen número de celebrities. Basándose en su vestuario, los colaboradores del programa se interesaron por saber qué opinión le merecen famosas como Isabel Preysler o Georgina Rodríguez.

Sin embargo, ella prefirió empezar por la reina Letizia: "Me parece fenomenal que adores a Letizia, pero por qué no hay nadie en España que pueda criticarla. Es una cosa como medieval. No la critica nadie públicamente, pero en petit comité la critica todo el mundo. Públicamente es como un tabú", apuntó. Pero Jorge Javier no estuvo de acuerdo con lo que dijo: "A Letizia no se la da porque se le ha dado tanto que la gente ha dicho 'ya'. Pero vamos, yo creo que ha sido una mujer muy muy muy maltratada en este país", apostilló.

Y partir de este punto, Ágatha empezó a opinar de famosos a diestro y siniestro. Sobre Georgina Rodríguez, piensa que "es genial, pero es hortera". Misma opinión tiene de Los Chungitos. Todo lo contrario a lo que opina de Carlos de Inglaterra, a quien ve como "un tío muy elegante", al igual que la infanta Elena o Victoria Federica. Sin embargo, hay una mujer que destaca por encima (o debajo) del resto, Isabel Preysler: "A mí Isabel Preysler nunca me ha parecido elegante", sentenció la diseñadora

Al ser consciente de lo que estaba diciendo, la invitada trató de apaciguar las aguas desde el minuto cero: "Ser hortera no es un insulto. Es como ser bajito o alto". De hecho, asegura que algunas de sus parejas como Pedro J. Ramírez o Luis Miguel Rodríguez han sido horteras: "Los horteras están muy de moda y lo hortera está muy de moda", señaló.