El restaurante de First Dates recibió hace unos días a Macarena, una joven andaluza que viaja mucho por trabajo. Al entrar al establecimiento, ella se sorprendió porque le sonaba la cara del presentador, que la recibió en la puerta. Tras pedirle a Matías un mojito para beber, Macarena, cocinera de profesión, le preguntó: "Eres Karlos Arguiñano?".

Sobera, que no esperaba esta pregunta, le aclaró que él se apellida Sobera. Él, charlando con Macarena, creyó encontrar el motivo de la confusión de la joven. "Viajo mucho a Inglaterra por trabajo", le contó, a lo que Sobera respondió: "Por eso la televisión española no la ves ni por casualidad". Ella, tranquilamente, le dijo que sí, pero que "de mujeres y hombres no salgo". Carlos Sobera no escondió su cara de asombro, pues ese programa de Telecinco lleva dos años sin emitirse.

Gitana moderna con el C1 de inglés

Macarena aseguró ante las cámaras del programa que es gitana y se le nota "en el carácter y en el arte", pero que ella no se considera una "gitana de las antiguas", sino que es "muy moderna, porque yo viajo, hablo inglés y, si tengo que trabajar, trabajo".

En cuanto a su cita, ella buscaba un chico bueno y amable, aunque "si se hace el difícil o tiene ese punto de chulería, me gusta más". En First Dates conoció a Jorge, un asistente de cocina de Madrid que se considera "muy tímido, aunque cuando me suelto soy extrovertido". Al recibirlo, Sobera necesitaba confirmar si él le reconocía, así que le preguntó directamente si sabía quién era. Jorge, sin dudar un segundo, le dijo: "Por supuesto, eres el mítico Carlos Sobera".

El joven confesó que no se consideraba un chico chulo, pero ante la aclaración de que a Macarena le gustaban los chulitos, cambió de opinión: "entonces sí". Esto arrancó una risa a su cita antes incluso de presentarse.

La cita

Jorge se sorprendió al saber que Macarena es gitana, pues como ha dicho, no se le notaba. Ella ha entendido el porqué: "Antes era choni-pija, pero ahora soy mucho más pija”. Él, en cambio, no acababa de ver dónde estaba esa parte pija.

Hablando de religión, Jorge ha contado que no es católico, sino que se considera agnóstico. Macarena, confusa, le ha preguntado: "¿Eso existe?".

Tras la cena ambos pasaron al reservado donde han hablado de sexo. Él ha dicho que con uno al día iba bien, pero a ella eso no le ha entusiasmado, afirmó que necesitaba por lo menos dos.

Tras un beso robado en el reservado, Jorge aseguró que sí que quería volver a ver a Macarena. Ella, en cambio, le ve solo como un amigo.