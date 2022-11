La polémica continúa por la campaña del Ministerio de Igualdad con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Después de que Pablo Motos lanzara una dura crítica hacia la cartera dirigida por Irene Montero tras darse por aludido, este lunes ha sido Ana Rosa Quintana quien se ha pronunciado al respecto. Y lo ha hecho, aunque sin mencionarlo a él de forma explícita, para salir en defensa del presentador de Antena 3.

Para ello, la periodista de Telecinco ha comenzado haciendo referencia a la ley del 'solo sí es sí', la cual considera que el Gobierno "compró de oferta". Varios días después de mostrar su rechazo al ataque de una diputada de Vox hacia Montero, Ana Rosa ha apuntado que esa "impresentable" intervención, como la ha definido, ha convertido "en Juana de Arco a una ministra que ya estaba tocadísima".

"Montero habla de violencia política", ha añadido para, seguidamente, responder a la de Unidas Podemos: "Violencia política son las colas del hambre cada vez más largas, el 45% de los jóvenes que no cobra ni 1.000 euros, que las familias españolas más vulnerables destinen un 35% de renta a pagar la luz, el gas y los alimentos".

Pero además, también ha hecho referencia a la campaña que enfadó a Pablo Motos, cuya respuesta ha provocado una auténtica polvareda en Twitter durante los últimos días: "Violencia política es insultar a una vicepresidenta y hacer vídeos de campaña señalando a periodistas críticos, entre los que me encuentro".

"Violencia política es gastarse un millón de euros de dinero público difamando a presentadores no afines. Violencia política es considerar a Otegi un hombre de paz", ha finalizado Ana Rosa. No obstante, es importante aclarar que ese millón de euros no se ha destinado al anuncio en cuestión, sino a un plan anual para todas las campañas del Ministerio de Igualdad sobre violencia contra las mujeres en 2022 y 2023.