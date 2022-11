"Me lo pasé muy bien con vosotros en Halloween y me encantaría quedarme un tiempecito", dijo Elsa Anka este lunes al entrar por la puerta del restaurante de First Dates ante la sorpresa (sobreactuada) de Carlos Sobera y Matías. En seguida salieron las gemelas para recibirla. Anka pasará a formar parte del staff del programa sustituyendo a Lidia Torrent, su hija, mientras dure su baja por maternidad. "Todo queda en familia", bromeó Matías, expareja de Torrent y, por tanto, exyerno de la presentadora.