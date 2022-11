Es una de las canciones más conocidas de este país desde hace décadas y, sin embargo, no sale en ninguna emisora. Los niños son, probablemente, sus más grandes seguidores porque a todos les encanta; y no es para menos: la tonadilla se mete en la cabeza y es imposible sacársela. Es la canción de Mercadona. ¿Quién no ha escuchado ese soniquete de Mercado-o-na, Mercado-na?

La canción, o para ser más exactos el jingle (una melodía de corta duración y fácil recuerdo que busca promover un producto y crear un vínculo emocional entre el consumidor y la marca), se grabó hace ya la friolera de 36 años y, desde entonces, permanece como uno de los grandes éxitos de la cadena de supermercados que preside Juan Roig. De hecho, tal es su éxito y tan bien desempeña su función, que en todo este tiempo no se ha cambiado. Quién canta la canción de Mercadona La voz detrás de la archiescuchada canción de Mercadona es una conocida actriz habitual en algunas de las series de televisión más vistas de este país, como La que se avecina, Cuéntame cómo pasó, Escenas de matrimonio o Señoras del (h)Ampa, entre otros títulos. La intérprete, asidua también del teatro, hizo asimismo numerosas incursiones en el mundo de la música. De hecho, cuando grabó la melodía de Mercadona, allá por 1986, era la cantante del grupo Patxinger Z, que en aquellos momentos se encargó de muchos jingles de diversas empresas, entre ellas Mercadona. Lo grabaron en Tabalet Estudis y desde el primer momento fue un éxito. La actriz que pone voz a la canción de Mercadona es Mamen García (oficialmente es María del Carmen García Martín) y, además de su prolífica carrera en televisión, teatro y música, también cuenta en su haber con dos premios de las Artes Escénicas de la Generalitat Valenciana por sus aclamadas interpretaciones. Mamen García, la actriz que canta la canción de Mercadona, también ha participado en varias series de televisión en TV3, como Maniàtics o Socarrats, entre otras.