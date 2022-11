Manu Baqueiro y Lorena Castell se proclamaron este lunes como duelistas en la primera parte de la final de 'Masterchef Celebrity 7', cuyo desenlace se conocerá este martes a partir de las 22:15 horas. Sin embargo, la gran protagonista de la noche fue Patricia Conde. La actriz y presentadora se vino abajo durante la prueba de exteriores, mostrándose derrotada ante los jueces y sin intención de pelear por una plaza para el duelo decisivo.

Desorientada y visiblemente agobiada por la situación, Conde llegó a tener que abandonar las cocinas. "No sé ni dónde estoy. Estoy tan cansada, tengo un sueño... Me agobio mucho", aseguró al borde del llanto. Más adelante, confesó que no estaba peleando por la final: "Si es una prueba muy estresante, igual prefiero no hacerlo. Debería estar luchando y no lo estoy haciendo, no sé por qué".

- No sé qué te pasa Patricia, pero desde luego no estás luchando una final

- No

- ¿Por qué?

Lejos de mostrarse comprensivos con la concursante, los jueces optaron por afear y criticar duramente su comportamiento. "En esta prueba has hecho historia. Es la primera vez que vemos a una finalista que no quería luchar por la chaquetilla, has sido una absoluta decepción", le espetó Jordi Cruz.

Después de que numerosos espectadores coincidieran en redes sociales en que Conde había tirado la toalla por algún motivo desconocido, la vallisoletana publicó un esclarecedor texto en su cuenta de Instagram para dejar claro que "la televisión no es real". "Un día nos dijeron 'esto es un show, no un programa de cocina'. Ha habido amor, ha habido guerras, yo siempre he sido partidaria del amor y del humor. Y cuando me gritan o no me tratan bien, no lo sé gestionar", comienza diciendo.

En su mensaje, reconoce que se bloqueó "ante tanta presión", pero no solo por la del cocinado: "La de toda la gente que tenemos en frente dando órdenes y sobre todo de lo que dirán de nosotros en redes sociales después. Que ya sabéis algunas terribles consecuencias". "Nunca había visto 'Masterchef' y quise investigar desde dentro. Y les estoy eternamente agradecida por la oportunidad de que todos me hayan conocido y ahora sepan que soy actriz y no presentadora, por ejemplo", comenta en la mencionada red social.

Conde subraya que es "sensible y vulnerable", motivo por el que su "salvavidas" es el sentido del humor: "Nos dicen que cocinemos, que peleemos, que hagamos un show divertido". "En lugar de sacar el estrés gritando o insultando a los demás he preferido reírme de mí misma e inmolarme con un divertido show para quitarle hierro al asunto (...) Y por los comensales no os preocupéis, no solo les dan lo que cocinamos, en el Ritz había más comida", añade.

"Quiero pedir perdón a mi familia (ellos saben bien que si no duermo no funciono), amigos, al equipo de 'Masterchef' y a todos los que han creído en mí más que yo misma", continúa Conde antes de finalizar: "Siento no haber sido más competitiva y ambiciosa, soy así. Como habéis visto, tímida, algo rebelde, muy sensible y payasita, y sobre todo, no puedo con las mentiras y antes de ofender a un compañero o creerme mejor que nadie, prefiero reírme de mí misma y ofrecer el show que tanto me pidieron cuando me echaron".