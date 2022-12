Telecinco emite esta noche una nueva entrega del ‘Mediafest Night Fever’ (22:00 horas), que incorporará a tres nuevos participantes (Makoke, Rocío Carrasco y Kiko Jiménez). En esta entrega, los nueve concursantes cantarán caracterizados como los artistas consagrados con los que compartirán escenario o como los cantantes a los que rendirán homenaje. La audiencia y el jurado, integrado por Soraya Arnelas, Cristina Rodríguez y Antonio Castelo, elegirán al ganador de la noche… y también a los tres peor clasificados: uno de ellos será salvado por sus compañeros y el público decidirá quién de los dos restantes abandona la competición.

‘La voz’ estrena su fase de directos en Antena 3 (22:00 horas). 16 talents han llegado hasta esta fase de ‘La Voz’, cuatro por equipo. Esta gala comenzará con una nueva actuación grupal de los cuatro coaches de la edición: Luis Fonsi, Laura Pausini, Pablo López y Antonio Orozco. Después, llegará el turno de los talents. Los concursantes de cada equipo se subirán al escenario de manera individual. En ese momento se abrirán las líneas telefónicas del público. Los espectadores decidirán uno de los talents que pasará a la semifinal y su coach será el encargado de escoger al segundo seleccionado.

laSexta emite esta noche un nuevo reportaje de ‘Equipo de investigación (22:30 horas). El programa presentado por Gloria Serra reconstruye ‘El misterio de Aurora’, un caso que sigue abierto dos décadas después. ¿Por qué? ¿Qué investigación policial se llevó a cabo en los primeros momentos? Desde el 2005 un hombre acude cada mes al juzgado en condición de investigado. Su amigo le delata asegurando que le confiesa la muerte de Aurora y cómo se deshace de su cuerpo. El principal sospechoso pasa tres meses en prisión y acaba saliendo en libertad porque no hay pruebas que le incriminen. Mantiene que no la conoce. Mientras la familia de la joven vive un doble calvario. Su hija no aparece y en 2024 prescribirá el caso.

Matt Damon, solo en el Planeta Rojo en Cuatro

Cuatro programa esta noche (22:15 horas) un nuevo pase de ‘Marte’. Durante una misión tripulada a Marte, el astronauta Mark Watney es dado por muerto tras una terrible tormenta y abandonado por la tripulación, que pone rumbo de vuelta a la Tierra. Pero Watney ha sobrevivido y se encuentra atrapado y solo en el hostil planeta rojo. Con suministros escasos, deberá recurrir a su ingenio y a su instinto de supervivencia para encontrar la manera de comunicar a la Tierra que sigue vivo.

Schwarzenegger y Jamie Lee Curtis, pareja de acción en La 1

Un nuevo pase de ‘Mentiras arriesgadas’ llega esta noche a La 1 de TVE (22:15 horas). Harry Tasker (Schwarzenegger) lleva una doble vida: habla seis idiomas, domina todas las formas del contraespionaje y trabaja como agente internacional para Omega, una agencia gubernamental ultrasecreta encargada de acabar con el terrorismo nuclear. Por razones de seguridad nacional, le oculta su verdadera profesión a Helen, su mujer (Jamie Lee Curtis) y le hace creer que es un gris vendedor de ordenadores. Harry, que tiene recursos y valor para salvar a su país, teme no ser capaz de salvar su matrimonio. Pero, cuando Helen descubre la verdadera profesión de su marido, excitada por la novedad, decide ayudarle a acabar con un comando integrista que planea un sangriento atentado.